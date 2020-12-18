***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.12.2020 10:14
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893783
BIST
11:421.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,44
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.404
En Düşük
1.396
11:427,6957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0070
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6925
11:429,4357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0221
|Açılış
|: 9,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,4322
11:42466,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,15
|Açılış
|: 466,62
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
465,37
BIST En Aktif Hisseler11:42
|ALCAR
|281,10
|33.984.629
|% 9,98
|
|HLGYO
|4,19
|82.541.002
|% 9,97
|
|CLEBI
|118,20
|61.280.808
|% 9,95
|
|SNKRN
|11,17
|557.439
|% 9,94
|
|MMCAS
|4,76
|699.896
|% 9,93
|
|UZERB
|43,22
|513.540
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|9.962.836
|% -9,98
|
|NIBAS
|68,10
|17.935.818
|% -9,98
|
|KARTN
|3.157,00
|205.007.870
|% -5,50
|
|DENGE
|5,30
|63.844
|% -5,36
|
|THYAO
|13,20
|1.184.775.946
|% 1,46
|
|PGSUS
|77,05
|759.414.538
|% 3,84
|
|EKGYO
|2,18
|577.276.484
|% 1,87
|
|TCELL
|16,17
|408.182.600
|% 2,28
|
|GARAN
|9,78
|329.598.388
|% 0,10
|
|EKGYO
|2,18
|577.276.484
|% 1,87
|
|THYAO
|13,20
|1.184.775.946
|% 1,46
|
|ISGYO
|2,38
|191.562.517
|% 3,93
|
|TSKB
|1,70
|112.340.843
|% 1,19
|
|DOHOL
|3,12
|198.359.061
|% 1,30
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6928
|7,6957
|% -0,09
|
|Euro
|9,4310
|9,4357
|% -0,23
|
|Sterlin
|10,4242
|10,4765
|% 0,11
|
|Frank
|8,6907
|8,7430
|% 0,24
|
|Riyal
|2,0526
|2,0629
|% 0,27
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.882
|-3,10
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,80
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,36
|51,36
|-0,14
|
Seans Raporu
11:42
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11:54ALGYO
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11:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, TUPRS, KRDMD