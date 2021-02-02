***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.02.2021 10:00
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906864
BIST
10:151.513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 20,60
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.513
En Düşük
1.505
10:157,1425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0440
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,1987
En Düşük
7,1390
10:158,6213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0485
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,7084
En Düşük
8,6165
10:15426,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -3,95
|Açılış
|: 426,02
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
425,88
BIST En Aktif Hisseler10:15
|PKENT
|1.844,70
|1.337.408
|% 10,00
|
|ISKPL
|23,56
|1.179.013
|% 9,99
|
|INVEO
|145,60
|5.491.158
|% 9,97
|
|BERA
|24,72
|28.710.248
|% 9,96
|
|SAYAS
|12,03
|7.984.586
|% 9,96
|
|TACTR
|28,86
|748.253
|% -9,98
|
|BASCM
|16,84
|66.585
|% -8,97
|
|MAALT
|250,50
|1.938.369
|% -7,56
|
|KENT
|306,00
|597.312
|% -6,71
|
|KAPLM
|33,14
|1.075.719
|% -5,31
|
|SISE
|7,57
|269.670.316
|% 2,44
|
|KOZAL
|126,20
|216.778.306
|% 1,69
|
|ODAS
|4,12
|143.917.202
|% -0,48
|
|KARSN
|5,51
|143.629.504
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,46
|138.301.392
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,46
|138.301.392
|% 0,82
|
|SISE
|7,57
|269.670.316
|% 2,44
|
|TSKB
|1,88
|65.701.819
|% 2,17
|
|ODAS
|4,12
|143.917.202
|% -0,48
|
|PEGYO
|2,32
|69.918.166
|% 6,91
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1368
|7,1425
|% -0,61
|
|Euro
|8,6142
|8,6213
|% -0,56
|
|Sterlin
|9,7591
|9,8081
|% -0,38
|
|Frank
|7,9463
|7,9942
|% -0,48
|
|Riyal
|1,9023
|1,9119
|% -0,49
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-9,26
|
|Altın Gr.
|427
|427
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,76
|-1,05
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,17
|
|B. Petrol
|56,94
|56,94
|0,61
|