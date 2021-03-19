***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2021 10:00
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919175
BIST
10:431.545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,89
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.550
En Düşük
1.538
10:437,2782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0444
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,3636
En Düşük
7,2657
10:438,6897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0487
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,7866
En Düşük
8,6725
10:43408,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,22
|Açılış
|: 408,96
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
406,51
BIST En Aktif Hisseler10:41
|ARSAN
|10,13
|8.528.447
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|54.097.561
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|171.793
|% 9,64
|
|VESTL
|31,80
|296.166.960
|% 9,05
|
|CLEBI
|354,50
|116.577.024
|% 7,42
|
|VAKKO
|14,26
|9.568.334
|% -9,97
|
|ULAS
|5,67
|4.490.187
|% -9,13
|
|EKIZ
|6,45
|14.190
|% -7,73
|
|SNKRN
|38,00
|202.730
|% -7,18
|
|DOKTA
|38,06
|2.525.480
|% -6,53
|
|THYAO
|14,19
|405.907.073
|% 1,79
|
|VESTL
|31,80
|296.166.960
|% 9,05
|
|FROTO
|208,40
|273.017.408
|% -1,70
|
|SISE
|7,83
|232.969.094
|% 0,00
|
|PETKM
|5,99
|206.193.964
|% -1,64
|
|SKBNK
|1,32
|69.490.638
|% -1,49
|
|ODAS
|3,81
|195.840.764
|% -5,22
|
|TSKB
|1,66
|75.037.497
|% -2,35
|
|EKGYO
|2,14
|92.791.492
|% -1,38
|
|PETKM
|5,99
|206.193.964
|% -1,64
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2662
|7,2697
|% -0,72
|
|Euro
|8,6732
|8,6790
|% -0,68
|
|Sterlin
|10,1497
|10,2006
|% -0,17
|
|Frank
|7,8540
|7,9013
|% -0,10
|
|Riyal
|1,9392
|1,9489
|% -0,35
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|7,87
|
|Altın Gr.
|409
|409
|0,51
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,18
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,42
|63,42
|0,14
|