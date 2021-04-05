***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.04.2021 10:59
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923193
BIST
10:531.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,19
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.437
En Düşük
1.429
10:538,1755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0230
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2475
En Düşük
8,1460
10:539,6187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0358
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,7115
En Düşük
9,5854
10:53453,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,29
|Açılış
|: 453,84
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
451,23
BIST En Aktif Hisseler10:53
|ERBOS
|75,90
|41.459.816
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|652.190
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|21.364.011
|% 9,99
|
|SNPAM
|23,36
|403.871
|% 9,98
|
|FENER
|37,76
|107.578.007
|% 9,96
|
|BTCIM
|15,23
|7.715.998
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|294.934
|% -9,99
|
|FORMT
|1,58
|9.480.482
|% -9,71
|
|GLRYH
|11,14
|9.427.924
|% -8,31
|
|MMCAS
|5,70
|57.000
|% -8,06
|
|BJKAS
|8,59
|301.887.007
|% -6,63
|
|KOZAL
|126,10
|297.920.782
|% 0,80
|
|GARAN
|6,91
|242.803.828
|% 0,41
|
|JANTS
|904,90
|183.772.916
|% 9,42
|
|SISE
|7,47
|179.250.949
|% 1,08
|
|BJKAS
|8,59
|301.887.007
|% -6,63
|
|GARAN
|6,91
|242.803.828
|% 0,41
|
|GSRAY
|3,69
|99.154.140
|% -7,29
|
|SISE
|7,47
|179.250.949
|% 1,08
|
|PETKM
|6,10
|145.553.524
|% 1,84
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1733
|8,1755
|% 0,28
|
|Euro
|9,6068
|9,6187
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,2757
|11,3322
|% 0,31
|
|Frank
|8,6312
|8,6832
|% 0,19
|
|Riyal
|2,1729
|2,1838
|% 0,26
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-5,76
|
|Altın Gr.
|453
|454
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,77
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,50
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,17
|64,17
|-0,69
|