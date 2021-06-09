***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.06.2021 11:11
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941347
BIST
13:561.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,28
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
13:568,5840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0212
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
13:5610,4719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0084
|Açılış
|: 10,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
13:56521,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,73
|Açılış
|: 521,13
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler13:54
|ATATP
|35,12
|89.122.022
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|5.849.876
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.454.712
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|215.192.000
|% 9,93
|
|GSDDE
|6,10
|3.464.031
|% 9,91
|
|CASA
|144,00
|201.162
|% -7,40
|
|VAKKO
|13,27
|29.908.931
|% -6,68
|
|METUR
|7,04
|10.531.276
|% -6,13
|
|EUKYO
|5,78
|3.354.639
|% -6,02
|
|UFUK
|14,95
|26.012
|% -5,44
|
|EKGYO
|2,04
|547.283.841
|% 2,51
|
|THYAO
|14,41
|536.943.591
|% -0,48
|
|GARAN
|8,28
|407.903.165
|% -0,24
|
|KRDMD
|7,84
|382.474.708
|% 1,16
|
|BMSCH
|5,69
|223.547.984
|% 6,36
|
|EKGYO
|2,04
|547.283.841
|% 2,51
|
|GSDHO
|2,10
|137.898.611
|% 7,14
|
|IHLGM
|1,21
|76.613.916
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,25
|119.410.198
|% 0,00
|
|BOBET
|4,43
|215.192.000
|% 9,93
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5823
|8,5839
|% -0,25
|
|Euro
|10,4641
|10,4690
|% -0,11
|
|Sterlin
|12,1217
|12,1825
|% -0,18
|
|Frank
|9,5375
|9,5950
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2800
|2,2914
|% -0,33
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-2,56
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|3.447
|3.499
|-17,00
|
|Tam
|3.431
|3.519
|-15,22
|
|Yarım
|1.658
|1.702
|-7,36
|
|Çeyrek
|832
|851
|-3,68
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,63
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,04
|
|B. Petrol
|72,35
|72,35
|0,13
|