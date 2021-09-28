***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2021 13:06
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965490
BIST
13:001.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -10,85
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.380
13:008,8833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0660
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8875
En Düşük
8,8095
13:0010,3838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0652
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,3965
En Düşük
10,2978
13:00496,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 496,20
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler12:58
|ERSU
|4,62
|30.594.377
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|25.241.397
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|3.561.817
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|2.917.716
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,32
|288.949
|% 9,95
|
|KLNMA
|21,30
|213.263
|% -9,97
|
|DOGUB
|5,34
|23.293.832
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|11.447.344
|% -9,93
|
|DIRIT
|4,14
|426.214
|% -9,80
|
|YONGA
|17,50
|121.781
|% -8,90
|
|THYAO
|13,70
|623.302.412
|% 1,26
|
|GARAN
|8,89
|544.563.662
|% -0,34
|
|TUPRS
|112,80
|433.980.443
|% 0,71
|
|KRDMD
|6,30
|271.281.418
|% -1,10
|
|PETKM
|6,37
|214.256.110
|% -0,62
|
|YKBNK
|2,34
|201.646.266
|% -0,85
|
|GARAN
|8,89
|544.563.662
|% -0,34
|
|ODAS
|1,36
|66.091.105
|% 1,49
|
|THYAO
|13,70
|623.302.412
|% 1,26
|
|KRDMD
|6,30
|271.281.418
|% -1,10
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8784
|8,8844
|% 0,76
|
|Euro
|10,3716
|10,3865
|% 0,66
|
|Sterlin
|12,0715
|12,1321
|% 0,25
|
|Frank
|9,5229
|9,5802
|% 0,39
|
|Riyal
|2,3590
|2,3708
|% 0,66
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-11,53
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|3.285
|3.335
|-15,00
|
|Tam
|3.269
|3.351
|-16,04
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|-7,76
|
|Çeyrek
|792
|810
|-3,88
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,33
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,05
|
|B. Petrol
|79,40
|79,40
|0,68
|