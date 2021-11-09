***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2021 10:07
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976139
BIST
10:001.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,33
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.613
En Düşük
1.612
10:009,7225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0449
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7321
En Düşük
9,6593
10:0011,2884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0660
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,3009
En Düşük
11,2087
10:00570,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,77
|Açılış
|: 570,39
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler10:00
|TSPOR
|6,18
|6.471.900
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|KTSKR
|33,92
|2.673.948
|% 7,55
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|SNPAM
|9,60
|33.197
|% 5,50
|
|INVEO
|29,32
|54.477
|% -7,22
|
|SUMAS
|81,60
|17.462
|% -4,56
|
|AKFGY
|5,69
|791.314
|% -3,89
|
|DENGE
|1,50
|404.898
|% -3,23
|
|IZFAS
|6,12
|48.960
|% -3,16
|
|ODAS
|1,51
|17.300.538
|% 2,03
|
|PETKM
|6,87
|15.947.887
|% 0,73
|
|YKBNK
|3,08
|15.923.662
|% 1,32
|
|PKENT
|3.643,40
|13.180.461
|% 0,00
|
|BASGZ
|22,02
|9.609.946
|% -3,08
|
|ODAS
|1,51
|17.300.538
|% 2,03
|
|YKBNK
|3,08
|15.923.662
|% 1,32
|
|PETKM
|6,87
|15.947.887
|% 0,73
|
|EKGYO
|2,10
|4.429.169
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,56
|618.155
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7175
|9,7225
|% 0,46
|
|Euro
|11,2805
|11,2884
|% 0,59
|
|Sterlin
|13,1579
|13,2239
|% 0,51
|
|Frank
|10,6207
|10,6847
|% 0,65
|
|Riyal
|2,5855
|2,5985
|% 0,49
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|1,04
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,77
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,43
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|83,48
|83,48
|0,05
|