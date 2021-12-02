***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2021 13:16
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980642
BIST
16:551.877
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 19,72
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
16:5513,4526
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1457
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5409
En Düşük
13,1456
16:5515,2994
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2354
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3788
En Düşük
14,9048
16:55767,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 6,13
|Açılış
|: 767,46
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
774,67
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler16:53
|MIATK
|37,18
|3.215.996
|% 10,00
|
|ERBOS
|137,50
|203.666.344
|% 10,00
|
|BURCE
|29,04
|38.230.963
|% 10,00
|
|PKENT
|4.071,10
|3.818.675
|% 10,00
|
|ISATR
|311.692,00
|311.692
|% 10,00
|
|PRKAB
|63,45
|120.500.031
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.595.296
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.231.292
|% -9,98
|
|NUGYO
|8,59
|78.836.478
|% -8,62
|
|UZERB
|37,00
|1.190.031
|% -7,50
|
|KRDMD
|9,28
|1.843.801.045
|% 3,57
|
|THYAO
|18,19
|1.767.601.415
|% -1,20
|
|GARAN
|11,68
|1.568.161.901
|% 0,34
|
|EREGL
|23,52
|1.123.415.429
|% 2,53
|
|SISE
|13,27
|1.109.376.573
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,34
|854.679.268
|% 2,63
|
|YKBNK
|3,38
|1.093.281.865
|% 2,42
|
|SKBNK
|1,20
|272.059.977
|% 3,45
|
|KRDMD
|9,28
|1.843.801.045
|% 3,57
|
|ADESE
|0,76
|134.674.890
|% 2,70
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4406
|13,4450
|% 1,04
|
|Euro
|15,2640
|15,3017
|% 1,58
|
|Sterlin
|17,8658
|17,9554
|% 1,48
|
|Frank
|14,5853
|14,6732
|% 1,29
|
|Riyal
|3,5755
|3,5934
|% 1,09
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-4,18
|
|Altın Gr.
|765
|765
|3,74
|
|Cumhuriyet
|5.074
|5.150
|6,00
|
|Tam
|5.047
|5.175
|-8,17
|
|Yarım
|2.440
|2.503
|-3,95
|
|Çeyrek
|1.224
|1.252
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,65
|9,67
|0,15
|
|B. Petrol
|68,77
|68,77
|-0,10
|
Seans Raporu
16:53
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17:08OZRDN
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