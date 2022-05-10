***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.05.2022 13:01
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028217
BIST
13:152.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,00
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
13:1515,2478
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1628
|Açılış
|: 15,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2496
En Düşük
15,0772
13:1516,1059
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1648
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
13:15910,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 10,96
|Açılış
|: 910,24
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,63
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler13:15
|PKENT
|229,40
|67.236.194
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.062.497
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.333.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|24.066.378
|% 9,90
|
|DENGE
|2,03
|26.144.966
|% 9,73
|
|SELVA
|15,82
|9.694.622
|% -9,96
|
|GEDZA
|24,84
|46.831.706
|% -9,41
|
|GMTAS
|3,04
|18.201.745
|% -7,88
|
|AKSGY
|2,16
|20.358.671
|% -6,49
|
|KARSN
|5,11
|504.757.128
|% -6,41
|
|SISE
|19,63
|1.563.958.863
|% 1,92
|
|KRDMD
|16,52
|1.403.139.538
|% 1,16
|
|THYAO
|42,62
|1.372.145.228
|% 0,76
|
|EREGL
|34,20
|1.148.620.122
|% 2,03
|
|ASELS
|24,10
|986.670.329
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,82
|834.392.429
|% 5,22
|
|YKBNK
|4,87
|586.874.147
|% 0,21
|
|KARSN
|5,11
|504.757.128
|% -6,41
|
|KRDMD
|16,52
|1.403.139.538
|% 1,16
|
|AKBNK
|8,70
|741.797.926
|% 0,46
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2416
|15,2478
|% 1,08
|
|Euro
|16,0919
|16,1059
|% 1,03
|
|Sterlin
|18,7352
|18,8292
|% 1,03
|
|Frank
|15,2256
|15,3173
|% 0,71
|
|Riyal
|4,0524
|4,0727
|% 1,07
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|3,36
|
|Altın Gr.
|912
|912
|12,54
|
|Cumhuriyet
|6.167
|6.261
|45,00
|
|Tam
|6.132
|6.288
|36,01
|
|Yarım
|2.964
|3.042
|17,42
|
|Çeyrek
|1.487
|1.521
|8,71
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,15
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,53
|