***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.05.2022 15:12
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032930
BIST
15:162.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,11
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.445
15:1616,3993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0505
|Açılış
|: 16,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4028
En Düşük
16,3130
15:1617,5852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0256
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,5279
15:16980,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 7,85
|Açılış
|: 980,84
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler15:16
|RODRG
|17,60
|3.733.380
|% 10,00
|
|AKSA
|54,15
|262.104.199
|% 9,57
|
|HATEK
|21,16
|37.332.560
|% 9,07
|
|SAYAS
|35,84
|16.608.541
|% 7,24
|
|ULUUN
|13,80
|182.494.293
|% 7,14
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,75
|356.622.161
|% -9,54
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|NUGYO
|4,76
|114.369.422
|% -4,80
|
|PRKAB
|33,80
|42.501.422
|% -4,74
|
|THYAO
|44,72
|3.278.674.179
|% 0,58
|
|KARSN
|6,72
|2.002.924.204
|% 5,00
|
|EREGL
|33,04
|1.397.742.985
|% 1,91
|
|KRDMD
|14,69
|1.310.470.465
|% 0,27
|
|SISE
|20,48
|1.148.826.426
|% -2,01
|
|KARSN
|6,72
|2.002.924.204
|% 5,00
|
|AKFGY
|2,75
|356.622.161
|% -9,54
|
|DOHOL
|3,78
|465.517.845
|% 0,53
|
|HALKB
|5,65
|669.061.752
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,49
|479.092.960
|% -1,32
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3944
|16,3993
|% 0,31
|
|Euro
|17,5744
|17,5852
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,6447
|20,7482
|% 0,48
|
|Frank
|17,0731
|17,1760
|% 0,56
|
|Riyal
|4,3582
|4,3801
|% 0,32
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|9,49
|
|Altın Gr.
|980
|980
|7,64
|
|Cumhuriyet
|6.505
|6.603
|44,00
|
|Tam
|6.473
|6.637
|42,86
|
|Yarım
|3.129
|3.210
|20,73
|
|Çeyrek
|1.569
|1.605
|10,37
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,38
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,19
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,47
|