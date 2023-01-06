***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2023 10:45
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094810
BIST
11:215.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 12,95
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.210
En Düşük
4.961
11:2118,7907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0265
|Açılış
|: 18,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
11:2119,7692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0048
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7118
11:211.111,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,94
|Açılış
|: 1.111,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler11:19
|AYES
|55,60
|271.884
|% 9,99
|
|CEOEM
|25,26
|29.480.320
|% 6,67
|
|TETMT
|270,00
|2.198.515
|% 6,59
|
|CASA
|185,00
|114.515
|% 6,51
|
|BFREN
|6.113,30
|173.016.026
|% 6,25
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|DNISI
|8,10
|3.564.523
|% -9,09
|
|DYOBY
|28,96
|74.957.513
|% -8,93
|
|SUMAS
|95,00
|270.560
|% -8,65
|
|MARTI
|5,04
|53.771.378
|% -8,03
|
|THYAO
|136,90
|3.841.395.650
|% 1,26
|
|EREGL
|39,88
|2.956.206.010
|% -0,50
|
|ASELS
|59,30
|2.277.270.047
|% 0,68
|
|EKGYO
|8,75
|1.705.023.952
|% 3,18
|
|KRDMD
|18,06
|1.548.912.781
|% 0,33
|
|EKGYO
|8,75
|1.705.023.952
|% 3,18
|
|YKBNK
|10,48
|1.028.023.427
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,06
|1.548.912.781
|% 0,33
|
|EREGL
|39,88
|2.956.206.010
|% -0,50
|
|ISCTR
|11,61
|811.285.544
|% 2,29
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7755
|18,7832
|% 0,10
|
|Euro
|19,7494
|19,7714
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,2982
|22,4101
|% 0,04
|
|Frank
|19,9458
|20,0660
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9838
|5,0087
|% 0,13
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|5,32
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|4,87
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.544
|7.611
|23,00
|
|Yarım
|3.654
|3.720
|11,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.860
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,18
|0,14
|
|B. Petrol
|78,50
|78,50
|-0,19
|