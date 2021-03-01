***NUGYO* *BUCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
01.03.2021 09:16
***NUGYO******BUCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BUCIM, NUGYO]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913824
BIST
13:311.503
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 31,34
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
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1.503
En Düşük
1.491
13:317,2808
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 7,4050
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7,4326
En Düşük
7,2692
13:318,7795
En Yüksek
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|: -2,12%
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|Önceki Kapanış
|: 412,30
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416,86
En Düşük
410,18
BIST En Aktif Hisseler13:31
|KONYA
|1.280,40
|44.881.396
|% 10,00
|
|ITTFH
|2,75
|32.739.474
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|12.050.028
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.540.113
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|514.514
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,56
|270.200
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,40
|195.511
|% -9,68
|
|DIRIT
|6,61
|673.678
|% -7,94
|
|TSPOR
|2,37
|42.727.942
|% -4,44
|
|GSRAY
|4,11
|157.632.620
|% -3,75
|
|SISE
|7,52
|1.438.327.940
|% 5,47
|
|THYAO
|13,91
|1.004.604.999
|% 3,11
|
|GARAN
|9,02
|672.838.358
|% 1,12
|
|KOZAL
|131,80
|670.174.480
|% 2,01
|
|GUBRF
|82,30
|484.270.056
|% 3,13
|
|SISE
|7,52
|1.438.327.940
|% 5,47
|
|EKGYO
|2,27
|211.320.142
|% 1,79
|
|GARAN
|9,02
|672.838.358
|% 1,12
|
|TSKB
|1,68
|123.139.787
|% 1,82
|
|IHLAS
|0,91
|66.418.905
|% 3,41
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2766
|7,2808
|% -1,94
|
|Euro
|8,7743
|8,7795
|% -2,12
|
|Sterlin
|10,1870
|10,2381
|% -1,20
|
|Frank
|7,9946
|8,0428
|% -1,66
|
|Riyal
|1,9467
|1,9564
|% -1,38
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|18,83
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-55,00
|
|Tam
|2.728
|2.797
|-50,17
|
|Yarım
|1.319
|1.353
|-24,27
|
|Çeyrek
|661
|677
|-12,14
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,85
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,33
|-0,01
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|B. Petrol
|65,37
|65,37
|0,94
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