***NUGYO* *NRHOL* *HDFGS* *PARSN* *AKFGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
20.03.2020 09:14
***NUGYO******NRHOL******HDFGS******PARSN******AKFGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [NUGYO, NRHOL, AKFGY, HDFGS, PARSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830929
BIST
13:3687.370
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
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|Açılış
|: 87.217
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
86.941
13:366,5015
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,25
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|254,10
|3.229.231
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|2.010.394
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|614.541
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.958,00
|658.766
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|10.109
|% 10,00
|
|MERIT
|12,05
|3.723
|% -5,86
|
|BOLUC
|3,12
|7.290.301
|% -2,50
|
|IZMDC
|7,80
|56.551
|% -2,38
|
|TTRAK
|40,82
|809.823
|% -2,11
|
|UZERB
|1,43
|30.453
|% -2,05
|
|GARAN
|7,74
|390.232.563
|% 2,11
|
|THYAO
|8,15
|253.351.722
|% 2,64
|
|ASELS
|21,56
|244.286.439
|% 2,18
|
|TSPOR
|2,18
|144.279.072
|% -0,46
|
|ISFIN
|3,10
|134.127.979
|% 8,39
|
|ODAS
|1,24
|93.254.147
|% 5,08
|
|YKBNK
|1,94
|132.110.249
|% 2,11
|
|TSPOR
|2,18
|144.279.072
|% -0,46
|
|GARAN
|7,74
|390.232.563
|% 2,11
|
|ISFIN
|3,10
|134.127.979
|% 8,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6322
|7,6704
|% 1,84
|
|Frank
|6,5937
|6,6335
|% -0,26
|
|Riyal
|1,7228
|1,7314
|% -0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.507
|1.508
|35,50
|
|Altın Gr.
|314
|314
|4,17
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.129
|25,00
|
|Tam
|2.084
|2.137
|29,76
|
|Yarım
|1.007
|1.034
|14,40
|
|Çeyrek
|505
|517
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|12,84
|12,88
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|2,68
|2,69
|0,14
|
|B. Petrol
|30,19
|30,19
|1,72
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