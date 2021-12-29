***NUGYO* *NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
29.12.2021 18:18
***NUGYO******NRLIN*** NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. nin Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986966
BIST
18:051.895
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 44,98
|Açılış
|: 1.847
|
|Önceki Kapanış
|: 1.850
|
1.901
En Düşük
1.829
18:0512,6439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0153
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9600
|
12,6727
En Düşük
12,5412
18:0514,3970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0099
|Açılış
|: 14,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4600
|
14,4112
En Düşük
14,2412
18:05734,37
En Yüksek
|Değişim
|: 6,98%
|| 47,92
|Açılış
|: 734,25
|
|Önceki Kapanış
|: 686,45
|
735,91
En Düşük
683,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|38,50
|3.082.840
|% 10,00
|
|ENKAI
|15,34
|138.390.850
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,76
|48.189.193
|% 9,96
|
|RTALB
|22,52
|136.415.026
|% 9,96
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|KLNMA
|17,50
|811.042
|% -42,43
|
|SEYKM
|12,36
|18.797.558
|% -9,98
|
|ULUSE
|60,40
|2.182.674
|% -9,85
|
|NUGYO
|5,70
|108.683.848
|% -8,06
|
|OYYAT
|46,26
|33.470.848
|% -7,85
|
|EREGL
|29,28
|2.048.463.236
|% 5,25
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
|
|THYAO
|21,08
|1.649.292.813
|% 2,93
|
|SASA
|53,35
|1.575.105.857
|% 1,04
|
|SISE
|13,85
|1.439.521.753
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,20
|679.490.875
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|902.137.786
|% 0,58
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|TSKB
|1,44
|182.510.051
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6406
|12,6439
|% -0,12
|
|Euro
|14,3220
|14,3970
|% 0,07
|
|Sterlin
|17,0143
|17,0996
|% 7,45
|
|Frank
|13,7832
|13,8663
|% 7,35
|
|Riyal
|3,3607
|3,3776
|% 7,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|0,47
|
|Altın Gr.
|734
|734
|47,81
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
|
|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,84
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,26
|9,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|79,22
|79,22
|-0,02
|