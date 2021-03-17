***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.03.2021 14:20
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.04.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 2021/8 sayılı aldığı karar uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918742
BIST
15:341.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,29
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.566
15:347,5257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0405
|Açılış
|: 7,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5404
En Düşük
7,4818
15:348,9635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0398
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9773
En Düşük
8,9020
15:34418,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,64
|Açılış
|: 418,54
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler15:34
|SEYKM
|37,18
|34.697.257
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,63
|20.828.063
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.920.992
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|528.844.346
|% 9,98
|
|ULAS
|5,68
|15.361.450
|% 9,86
|
|DAGI
|2,91
|35.105.287
|% -8,20
|
|MERIT
|275,00
|493.965
|% -6,75
|
|PAMEL
|28,56
|3.371.090
|% -6,36
|
|EKIZ
|6,55
|216.462
|% -6,29
|
|DAGHL
|15,20
|1.845.617
|% -5,82
|
|SISE
|7,93
|1.322.679.167
|% 1,54
|
|GARAN
|8,80
|1.013.502.356
|% -0,68
|
|THYAO
|14,63
|1.002.155.140
|% -0,75
|
|KCHOL
|24,36
|759.613.994
|% 3,75
|
|KARSN
|4,43
|723.102.890
|% 3,75
|
|EKGYO
|2,21
|411.116.110
|% -1,78
|
|SISE
|7,93
|1.322.679.167
|% 1,54
|
|KARSN
|4,43
|723.102.890
|% 3,75
|
|YKBNK
|2,71
|381.115.892
|% 0,00
|
|GARAN
|8,80
|1.013.502.356
|% -0,68
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5227
|7,5257
|% 0,54
|
|Euro
|8,9585
|8,9635
|% 0,45
|
|Sterlin
|10,4228
|10,4751
|% 0,49
|
|Frank
|8,0668
|8,1154
|% 0,03
|
|Riyal
|2,0007
|2,0107
|% 0,51
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-1,24
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,74
|
|Cumhuriyet
|2.782
|2.824
|1,00
|
|Tam
|2.768
|2.838
|-2,49
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-1,20
|
|Çeyrek
|671
|686
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|0,01
|
|B. Petrol
|67,79
|67,79
|-0,60
|
Seans Raporu
15:34
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-
15:50XU100
Endeks 1, 571 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 18, 071.00 milyon TL de
-
15:50HATEK
Yüzde 5.70 oranında artışla 23.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 460, 425 adet işlem
-
15:49BEYAZ
Yüzde -3.30 oranında düşüşle 13.76 lira fiyatla işlem gören hissede 714, 578 adet işlem
-
15:48BRSAN
Yüzde -3.12 oranında düşüşle 33.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 878, 336 adet işlem
-
15:47ECZYT
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 56.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 029, 347 adet işlem