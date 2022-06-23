***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.06.2022 19:16
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.06.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
23.06.2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039006
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -31,09
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
18:0517,3452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3858
En Düşük
17,3014
18:0518,2785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0516
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2112
18:051.021,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,57
|Açılış
|: 1.021,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|14,53
|467.615.789
|% 9,99
|
|UFUK
|79,30
|5.529.660
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|12.796.969
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|299.025.489
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.815.314
|% 9,94
|
|MZHLD
|99,00
|5.458.167
|% -10,00
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|941.160
|% -9,98
|
|IHAAS
|26,16
|1.038.343
|% -7,69
|
|BRKO
|1,46
|939.815
|% -5,19
|
|THYAO
|50,55
|3.339.500.493
|% -2,88
|
|SISE
|21,56
|1.686.073.246
|% -2,88
|
|EREGL
|27,58
|1.631.610.165
|% -2,20
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|SASA
|44,90
|1.303.900.284
|% -0,44
|
|ODAS
|3,24
|1.222.084.496
|% 2,86
|
|YKBNK
|4,84
|1.191.186.699
|% -1,63
|
|TSKB
|2,18
|380.800.557
|% -3,54
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|EKGYO
|2,59
|380.277.812
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3431
|17,3452
|% 0,03
|
|Euro
|18,2234
|18,2785
|% -0,28
|
|Sterlin
|21,1638
|21,2699
|% -0,06
|
|Frank
|18,0053
|18,1138
|% 0,31
|
|Riyal
|4,6097
|4,6328
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-6,32
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-2,39
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.767
|6.888
|-30,00
|
|Yarım
|3.322
|3.369
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.684
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,13
|21,16
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,13
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,93
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ETYAT
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 506 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 45 kaybederek (% -1.28 ) 2, 276
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, MAKIM, NTGAZ, LIDFA, VKING
-
17:57
MAKIM, ATSYH, KRTEK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
MMCAS, IHAAS, SNKRN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında