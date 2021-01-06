***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
06.01.2021 12:04
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Nurol Residence Projesi - Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.12.2020
Açıklamalar
Nurol Residence - Ankara İli, Çankaya İlçesi, İmrahor-3 Mahallesi, 26238 ada, 3 no'lu parselde kayıtlı, A Blok'ta 6, 8, 10 ve 11 no'lu, B Blok'ta 1, 4 ve 5 no'lu, C Blok'ta 1, 4, 10, 14, 15, 21, 27, 30, 31, 32, ve 35 no'lu bağımsız bölümler ile 37 bağımsız bölüm numaralı büroya ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897340
BIST
16:151.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,45
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.497
16:157,3365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0501
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,3165
16:159,0625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0231
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
9,0365
16:15457,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -5,09
|Açılış
|: 457,87
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
454,14
BIST En Aktif Hisseler16:13
|UTPYA
|44,46
|9.661.464
|% 10,00
|
|EGGUB
|159,50
|112.651.028
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|516.975.285
|% 10,00
|
|ALCAR
|414,80
|197.100.548
|% 10,00
|
|BRSAN
|29,92
|127.360.480
|% 10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.016.229
|% -10,00
|
|CMENT
|39,40
|4.480.558
|% -9,88
|
|INTEM
|33,38
|3.379.985
|% -9,78
|
|NIBAS
|49,98
|40.094.808
|% -9,13
|
|GUBRF
|63,80
|1.201.839.612
|% -8,53
|
|GARAN
|10,35
|1.780.778.572
|% 2,48
|
|ASELS
|18,71
|1.240.385.773
|% 1,96
|
|GUBRF
|63,80
|1.201.839.612
|% -8,53
|
|PETKM
|5,19
|1.118.215.519
|% -1,70
|
|TCELL
|16,94
|1.089.434.030
|% 2,67
|
|SKBNK
|1,56
|598.720.451
|% 3,31
|
|DOHOL
|3,28
|980.301.426
|% 6,49
|
|EKGYO
|2,36
|728.733.955
|% -0,84
|
|PETKM
|5,19
|1.118.215.519
|% -1,70
|
|YKBNK
|3,11
|631.721.983
|% 1,97
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3354
|7,3394
|% -0,64
|
|Euro
|9,0566
|9,0629
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,9624
|10,0124
|% -0,75
|
|Frank
|8,3328
|8,3830
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9504
|1,9602
|% -0,68
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-8,49
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-7,08
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|-42,00
|
|Tam
|3.009
|3.086
|-57,43
|
|Yarım
|1.454
|1.493
|-27,78
|
|Çeyrek
|729
|746
|-13,89
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,48
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|-0,11
|
|B. Petrol
|53,56
|53,56
|-0,04
|