***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.01.2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşSmart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiOASİS Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi Değerleme RaporuRapor Tarihi31.12.2020AçıklamalarOASİS Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi - Muğla İli, Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, N18-C-24-A-1-C pafta, 1050 ada, 1 no'lu parselde kayıtlı 14, 45, 58, 62 ve 80 no'lu bağımsız ile N18-C-24-A-1-C pafta, 1051 ada, 1 no'lu parselde kayıtlı 20, 33, 48, 49, 50, 51, 82 ve 115 no'lu bağımsız bölümlere ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897341BIST