***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
06.01.2021 12:05
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
OASİS Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.12.2020
Açıklamalar
OASİS Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi - Muğla İli, Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, N18-C-24-A-1-C pafta, 1050 ada, 1 no'lu parselde kayıtlı 14, 45, 58, 62 ve 80 no'lu bağımsız ile N18-C-24-A-1-C pafta, 1051 ada, 1 no'lu parselde kayıtlı 20, 33, 48, 49, 50, 51, 82 ve 115 no'lu bağımsız bölümlere ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897341
BIST
16:241.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 12,95
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.497
16:247,3398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0468
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,3165
16:249,0597
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0259
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
9,0365
16:24458,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -4,59
|Açılış
|: 458,37
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
454,14
BIST En Aktif Hisseler16:22
|EGGUB
|159,50
|112.785.965
|% 10,00
|
|BRSAN
|29,92
|127.374.063
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|517.128.842
|% 10,00
|
|ALCAR
|414,80
|197.132.488
|% 10,00
|
|JANTS
|441,30
|160.455.638
|% 10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.016.229
|% -10,00
|
|CMENT
|39,40
|4.480.558
|% -9,88
|
|INTEM
|33,38
|3.379.985
|% -9,78
|
|NIBAS
|49,94
|40.413.343
|% -9,20
|
|GUBRF
|64,05
|1.213.735.132
|% -8,17
|
|GARAN
|10,35
|1.821.026.750
|% 2,48
|
|ASELS
|18,66
|1.248.605.232
|% 1,69
|
|GUBRF
|64,05
|1.213.735.132
|% -8,17
|
|PETKM
|5,20
|1.125.842.507
|% -1,52
|
|TCELL
|16,94
|1.094.310.910
|% 2,67
|
|SKBNK
|1,58
|686.590.735
|% 4,64
|
|DOHOL
|3,26
|1.010.995.299
|% 5,84
|
|EKGYO
|2,35
|744.215.853
|% -1,26
|
|PETKM
|5,20
|1.125.842.507
|% -1,52
|
|YKBNK
|3,11
|646.250.021
|% 1,97
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3358
|7,3401
|% -0,63
|
|Euro
|9,0539
|9,0613
|% -0,27
|
|Sterlin
|9,9714
|10,0214
|% -0,66
|
|Frank
|8,3404
|8,3907
|% -0,42
|
|Riyal
|1,9513
|1,9611
|% -0,64
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-11,20
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-5,09
|
|Cumhuriyet
|3.037
|3.083
|-44,00
|
|Tam
|3.021
|3.101
|-42,84
|
|Yarım
|1.460
|1.500
|-20,73
|
|Çeyrek
|732
|750
|-10,36
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,45
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,07
|
|B. Petrol
|53,77
|53,77
|0,17
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:36XU100
Endeks 1, 502 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 26, 855.00 milyon TL de
-
16:35KERVN
Yüzde 4.72 oranında artışla 1.33 lira fiyatla işlem gören hissede 555, 907 adet işlem
-
16:34GRNYO
Yüzde 9.42 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 912, 910 adet işlem
-
16:33BJKAS
Yüzde 8.77 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 953, 577 adet işlem
-
16:32LKMNH
Yüzde 5.11 oranında artışla 11.93 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 860, 507 adet işlem