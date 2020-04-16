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***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme

16.04.2020 17:46
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***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmemizin 7. maddesine ilişkin değişiklik 13.04.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 16.04.2020 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde  ilan edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmemizin ilgili değişiklikleri içeren hali ekte yer almaktadır.  
Saygılarımızla,

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 13/04/2020 16/04/2020 10060



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838717


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