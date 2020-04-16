***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
16.04.2020 17:46
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmemizin 7. maddesine ilişkin değişiklik 13.04.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 16.04.2020 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmemizin ilgili değişiklikleri içeren hali ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 13/04/2020 16/04/2020 10060
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838717
BIST
18:0596.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 394,17
|Açılış
|: 96.706
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|Önceki Kapanış
|: 95.855
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97.065
En Düşük
95.330
18:056,9535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0414
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9565
En Düşük
6,8896
18:057,5448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,5628
En Düşük
7,5032
18:05383,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,74
|Açılış
|: 383,22
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,85
|43.854.095
|% 10,00
|
|PETUN
|16,39
|93.391.987
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|152.483
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|328.561
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.862.181
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|79.985.479
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|33.767.605
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|SANFM
|7,13
|14.468.181
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|1.473.924
|% -9,96
|
|ASELS
|26,66
|1.238.774.034
|% 0,83
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|THYAO
|10,16
|1.083.840.016
|% -1,93
|
|GARAN
|8,25
|954.707.108
|% 0,49
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLGM
|1,07
|249.437.398
|% 4,90
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLAS
|0,67
|102.889.681
|% 9,84
|
|YKBNK
|1,95
|315.300.182
|% 0,52
|
|IHEVA
|1,89
|289.872.925
|% -9,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6209
|8,6641
|% -0,11
|
|Frank
|7,1424
|7,1854
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8437
|1,8529
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.714
|-2,53
|
|Altın Gr.
|384
|384
|2,63
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.526
|21,70
|
|Tam
|2.533
|2.599
|22,30
|
|Yarım
|1.232
|1.265
|10,90
|
|Çeyrek
|618
|633
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|15,39
|15,43
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
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|B. Petrol
|27,34
|27,34
|-0,35
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17:59PNSUT
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