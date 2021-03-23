***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
23.03.2021 15:30
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmemizin 7. maddesine ilişkin değişiklik 22.03.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 23.03.2021 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmemizin ilgili değişiklikleri içeren hali ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 22/03/2021 23/03/2021 10293
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919948
BIST
17:081.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,31
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.403
En Düşük
1.256
17:087,8993
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1174
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
17:089,4332
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,1741
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
17:08439,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 4,94
|Açılış
|: 439,11
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler17:08
|SASA
|43,64
|735.391.427
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|CLEBI
|298,90
|141.248.260
|% 9,97
|
|AKCNS
|18,33
|23.942.321
|% 9,96
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,78
|549.115.980
|% -9,79
|
|GARAN
|7,22
|9.719.618.613
|% -9,52
|
|FROTO
|216,70
|2.289.166.958
|% 5,40
|
|EREGL
|15,50
|1.900.160.092
|% 5,37
|
|AKBNK
|4,85
|1.856.174.814
|% -9,01
|
|KOZAL
|115,60
|1.185.249.377
|% 5,28
|
|GARAN
|7,22
|9.719.618.613
|% -9,52
|
|AKBNK
|4,85
|1.856.174.814
|% -9,01
|
|YKBNK
|2,23
|745.805.661
|% -6,69
|
|EKGYO
|1,86
|529.217.124
|% -1,59
|
|TSKB
|1,38
|389.076.862
|% -6,12
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8994
|7,9071
|% 1,61
|
|Euro
|9,4099
|9,4454
|% 2,01
|
|Sterlin
|10,8584
|10,9128
|% 1,16
|
|Frank
|8,4407
|8,4915
|% 0,77
|
|Riyal
|2,1014
|2,1120
|% 1,80
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-9,96
|
|Altın Gr.
|440
|440
|5,45
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|19,00
|
|Tam
|2.891
|2.964
|10,93
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|5,29
|
|Çeyrek
|701
|717
|2,64
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,46
|62,46
|-2,16
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:20BRMEN
Yüzde 5.56 oranında artışla 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 425 adet işlem
-
17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, TSKB
-
17:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, SASA, CLEBI, INDES, PRZMA, KRTEK, AKCNS, UMPAS, KUTPO, YESIL
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17:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OZRDN, IDEAS, MERIT, GSRAY, DIRIT
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17:19
AKYHO, KRTEK, SASA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında