***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 0 100.000.000 17.753 4.802.656 21.582.841 11.069.818 217.473.068 217.473.068Transferler0 0 0 0 0 11.069.818 -11.069.818 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -51.992 0 0 -235.960.059 -236.012.051 -236.012.051Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 0 100.000.000 -34.239 4.802.656 32.652.659 -235.960.059 -18.538.983 -18.538.983Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 0 0 100.000.000 -34.239 4.802.656 32.652.659 -235.960.059 -18.538.983 -18.538.983Transferler0 0 0 0 0 0 -235.960.059 -235.960.059 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -242.560 8.287.747 0 0 -290.516.489 -282.471.302 -282.471.302Sermaye Arttırımı125.000.000 360.000.000 0 175.000.000 0 0 0 0 660.000.000 660.000.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 -2.218.849 0 0 2.218.849 -2.218.849 0 -2.218.849 -2.218.849Dönem Sonu Bakiyeler205.000.000 360.000.000 -2.218.849 275.000.000 -276.799 8.287.747 7.021.505 -205.526.249 -290.516.489 356.770.866 356.770.866Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-98.456.024 -215.912.430Dönem Karı (Zararı)-290.516.489 -235.960.059Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler354.657.257 237.251.871Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 299.339 289.105Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler136.748 67.978Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20 332.166.458 166.491.399Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler11 52.749.797 137.360.250Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-26.669.640 -66.937.361Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9 -26.669.640 -66.937.361Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.025.445 -19.500Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-4.025.445 -19.500İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-162.477.317 -217.142.811Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler41.581.063 1.090.380Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler17.814.428 -17.494.149Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler124.556.628 128.019.905Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-120.159 7.626.096Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-333.858.205 -292.448.903Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler330.139 -417.891Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-6.619.974 -52.999.307İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.161.237 9.481.058Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-98.336.549 -215.850.999Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-119.475 -61.431YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI7.745.828 5.493.117Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-382.257 -16.422Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-382.257 -16.422Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.595.445 7.140.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-467.360 -1.630.461FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI98.956.319 216.501.528Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri300.000.000 0Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri300.000.000 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri360.000.000 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-2.218.849 0Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.218.849 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri460.434.919 927.639.605Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-434.739.984 -745.345.873İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış-153.064.163 209.784.832Ödenen Faiz-334.766.679 -166.051.579Alınan Faiz4.120.772 2.022.154Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-100.809.697 -11.547.611YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.246.123 6.082.215NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.246.123 6.082.215DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.360.482 3.278.267DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.606.605 9.360.482Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 139.155.705 30.099.885Ticari Alacaklar36.761.527 74.598.817İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,6 969.931 1.447.090İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 35.791.596 73.151.727Diğer Alacaklar5.807.755 23.082.084İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.807.755 23.082.084Stoklar7 360.814.267 485.370.895Peşin Ödenmiş Giderler14.877.649 15.237.714İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4,8 0 164.918İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14.877.649 15.072.796Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 238.443 128.978Diğer Dönen Varlıklar14 23.915.880 20.988.281ARA TOPLAM581.571.226 649.506.654TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR581.571.226 649.506.654DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar3.760.162 7.503.935İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.760.162 7.503.935Diğer Alacaklar1.395.092 1.696.748İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.395.092 1.696.748Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.028.358.000 1.005.791.000Maddi Duran Varlıklar10 11.747.087 3.376.422Peşin Ödenmiş Giderler8 12.005.526 11.525.302Diğer Duran Varlıklar14 105.112.398 101.831.448TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.162.378.265 1.131.724.855TOPLAM VARLIKLAR1.743.949.491 1.781.231.509KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 366.625.364 245.674.083Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 369.325.880 345.697.269Ticari Borçlar28.008.551 361.866.756İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,6 17.641.682 328.523.659İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 10.366.869 33.343.097Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar705.000 438.763Diğer Borçlar57.050.808 209.784.832İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 56.720.669 209.300.317İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar330.139 484.515Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)39.209.042 51.295.468İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4,8 0 21.921İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 39.209.042 51.273.547Kısa Vadeli Karşılıklar10.732.654 10.984.078Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar223.636 158.014Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 10.509.018 10.826.064Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 1.083.912 703.505ARA TOPLAM872.741.211 1.226.444.754TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER872.741.211 1.226.444.754UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 507.180.713 571.795.322Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.699.865 1.233.413Uzun Vadeli Karşılıklar556.836 297.003Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar556.836 297.003TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER514.437.414 573.325.738TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.387.178.625 1.799.770.492ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar356.770.866 -18.538.983Ödenmiş Sermaye15 205.000.000 80.000.000Sermaye Avansı360.000.000 0Geri Alınmış Paylar (-)-2.218.849 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 275.000.000 100.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.010.948 -34.239Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.010.948 -34.239Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10 8.287.747 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -276.799 -34.239Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 7.021.505 4.802.656Girişim Sermayesi Fonu7.021.505 4.802.656Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-205.526.249 32.652.659Net Dönem Karı veya Zararı-290.516.489 -235.960.059TOPLAM ÖZKAYNAKLAR356.770.866 -18.538.983TOPLAM KAYNAKLAR1.743.949.491 1.781.231.509Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 270.141.385 223.951.086Satışların Maliyeti16 -138.389.890 -159.594.301TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)131.751.495 64.356.785BRÜT KAR (ZARAR)131.751.495 64.356.785Genel Yönetim Giderleri17 -31.794.366 -24.560.757Pazarlama Giderleri17 -32.732.008 -19.052.727Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 46.452.685 111.214.684Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -12.770.262 -50.627.858ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)100.907.544 81.330.127Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerDönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-290.516.489 -235.960.059DÖNEM KARI (ZARARI)-290.516.489 -235.960.059Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-290.516.489 -235.960.059Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi pay başına kayıp 22 -2,19950000 -2,94950000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar8.045.187 -51.992Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)8.287.747 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-242.560 -51.992Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.045.187 -51.992TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-282.471.302 -236.012.051Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-282.471.302 -236.012.051http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823693BIST