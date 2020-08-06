***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 0 0 100.000.000 0 -34.239 4.802.656 32.652.659 -235.960.059 -18.538.983 -18.538.983Transferler0 0 0 0 0 0 0 -235.960.059 235.960.059 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -62.584 0 0 -169.013.684 -169.076.268 -169.076.268Sermaye Arttırımı125.000.000 0 0 175.000.000 0 0 0 0 0 300.000.000 300.000.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 -2.218.849 0 0 0 2.218.849 -2.218.849 0 -2.218.849 -2.218.849Dönem Sonu Bakiyeler205.000.000 0 -2.218.849 275.000.000 0 -96.823 7.021.505 -205.526.249 -169.013.684 110.165.900 110.165.900Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler205.000.000 360.000.000 -2.218.849 275.000.000 8.287.747 -276.799 7.021.505 -205.526.249 -290.516.489 356.770.866 356.770.866Transferler90.000.000 -360.000.000 0 270.000.000 0 0 0 -290.516.489 290.516.489 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -38.057 0 0 -141.335.239 -141.373.296 -141.373.296Dönem Sonu Bakiyeler295.000.000 0 -2.218.849 545.000.000 8.287.747 -314.856 7.021.505 -496.042.738 -141.335.239 215.397.570 215.397.570Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI64.475.297 -190.625.807Dönem Karı (Zararı)-141.335.239 -169.013.684Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler168.606.033 200.516.028Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 251.377 180.569Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.873.391 153.754Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20 106.724.592 163.774.579Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler11 60.352.912 40.292.126Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.596.239 -3.885.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.596.239 -3.885.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler37.204.503 -222.044.321Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.292.764 26.502.561Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler317.390 5.908.623Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler37.645.982 64.603.913Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.645.894 -6.160.107Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.531.402 -304.190.542Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-25.701.738 -75.125Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)32.677.295 -12.156.299İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.141.682 3.522.655Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları64.475.297 -190.541.977Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -83.830YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI8.761.464 6.198.285Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri45.769 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 45.769 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-220.545 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -220.545 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.936.240 6.500.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 -301.715FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-75.015.019 194.660.073Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri14 0 300.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -2.218.849Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -2.218.849Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11 673.767.871 144.566.794Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -747.601.369 -215.575.702İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış15.112.221 124.117.915Ödenen Faiz-107.201.749 -140.004.026Alınan Faiz2.093.170 1.394.142Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)88.814.837 -17.620.201YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.778.258 10.232.551NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.778.258 10.232.551DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 17.606.605 9.360.482DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 15.828.347 19.593.033Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 48.562.610 139.155.705Ticari Alacaklar34.306.667 36.761.527İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,6 1.036.479 969.931İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 33.270.188 35.791.596Diğer Alacaklar5.807.755 5.807.755İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.807.755 5.807.755Stoklar7 323.168.285 360.814.267Peşin Ödenmiş Giderler10.275.553 14.877.649İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 10.275.553 14.877.649Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 741.115 238.443Diğer Dönen Varlıklar14 29.792.595 23.915.880ARA TOPLAM452.654.580 581.571.226TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR452.654.580 581.571.226DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar1.922.258 3.760.162İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.922.258 3.760.162Diğer Alacaklar1.077.702 1.395.092İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.077.702 1.395.092Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.021.017.999 1.028.358.000Maddi Duran Varlıklar10 11.670.487 11.747.087Peşin Ödenmiş Giderler13.961.728 12.005.526İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 13.961.728 12.005.526Diğer Duran Varlıklar13 107.085.501 105.112.398TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.156.735.675 1.162.378.265TOPLAM VARLIKLAR1.609.390.255 1.743.949.491KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 339.020.104 366.625.364İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar339.020.104 366.625.364Banka Kredileri11 339.020.104 366.625.364Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 384.733.696 369.325.880İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 384.733.696 369.325.880Ticari Borçlar24.477.149 28.008.551İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,6 17.407.929 17.641.682İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 7.069.220 10.366.869Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar578.596 705.000Diğer Borçlar46.461.291 57.050.808İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 46.121.152 56.720.669İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar340.139 330.139Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)78.177.826 39.209.042İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 78.177.826 39.209.042Kısa Vadeli Karşılıklar11.111.979 10.732.654Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar282.021 223.636Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 10.829.958 10.509.018Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 865.491 1.083.912ARA TOPLAM885.426.132 872.741.211TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER885.426.132 872.741.211UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 507.513.584 507.180.713İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar507.513.584 507.180.713Banka Kredileri11 507.513.584 507.180.713Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)408.376 6.699.865İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 408.376 6.699.865Uzun Vadeli Karşılıklar644.593 556.836Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar644.593 556.836TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER508.566.553 514.437.414TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.393.992.685 1.387.178.625ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar215.397.570 356.770.866Ödenmiş Sermaye14 295.000.000 205.000.000Sermaye Avansı0 360.000.000Geri Alınmış Paylar (-)14 -2.218.849 -2.218.849Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 545.000.000 275.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.972.891 8.010.948Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.972.891 8.010.948Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)14 8.287.747 8.287.747Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -314.856 -276.799Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.021.505 7.021.505Yasal Yedekler14 7.021.505 7.021.505Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-496.042.738 -205.526.249Net Dönem Karı veya Zararı-141.335.239 -290.516.489TOPLAM ÖZKAYNAKLAR215.397.570 356.770.866TOPLAM KAYNAKLAR1.609.390.255 1.743.949.491Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 101.706.226 139.761.388 47.044.676 81.784.263Satışların Maliyeti15 -40.347.185 -73.082.994 -17.942.809 -43.623.646TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)61.359.041 66.678.394 29.101.867 38.160.617BRÜT KAR (ZARAR)61.359.041 66.678.394 29.101.867 38.160.617Genel Yönetim Giderleri16 -14.683.016 -14.060.665 -8.055.490 -6.707.303Pazarlama Giderleri16 -22.890.200 -16.652.861 -14.721.104 -7.876.592Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 23.817.933 9.026.146 14.768.003 5.404.030Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -12.324.383 -8.478.358 -4.579.731 -5.355.445ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.279.375 36.512.656 16.513.545 23.625.307Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.596.239 3.885.000 1.596.239 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)36.875.614 40.397.656 18.109.784 23.625.307Finansman Gelirleri19 2.093.170 1.394.142 265.455 93.459Finansman Giderleri19 -180.304.023 -210.805.482 -76.872.377 -96.887.746SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-141.335.239 -169.013.684 -58.497.138 -73.168.980Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-141.335.239 -169.013.684 -58.497.138 -73.168.980DÖNEM KARI (ZARARI)-141.335.239 -169.013.684 -58.497.138 -73.168.980Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-141.335.239 -169.013.684 -58.497.138 -73.168.980Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi pay başına kayıp 21 -0,58280000 -2,07660000 -0,20890000 -0,91460000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-38.057 -62.584 -38.057 38.786Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-38.057 -62.584 -38.057 38.786Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-38.057 -62.584 -38.057 38.786TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-141.373.296 -169.076.268 -58.535.195 -73.130.194Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-141.373.296 -169.076.268 -58.535.195 -73.130.194http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866154BIST