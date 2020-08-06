***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
06.08.2020 18:33
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 0 0 100.000.000 0 -34.239 4.802.656 32.652.659 -235.960.059 -18.538.983 -18.538.983
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -235.960.059 235.960.059 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -62.584 0 0 -169.013.684 -169.076.268 -169.076.268
Sermaye Arttırımı
125.000.000 0 0 175.000.000 0 0 0 0 0 300.000.000 300.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 -2.218.849 0 0 0 2.218.849 -2.218.849 0 -2.218.849 -2.218.849
Dönem Sonu Bakiyeler
205.000.000 0 -2.218.849 275.000.000 0 -96.823 7.021.505 -205.526.249 -169.013.684 110.165.900 110.165.900
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
205.000.000 360.000.000 -2.218.849 275.000.000 8.287.747 -276.799 7.021.505 -205.526.249 -290.516.489 356.770.866 356.770.866
Transferler
90.000.000 -360.000.000 0 270.000.000 0 0 0 -290.516.489 290.516.489 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -38.057 0 0 -141.335.239 -141.373.296 -141.373.296
Dönem Sonu Bakiyeler
295.000.000 0 -2.218.849 545.000.000 8.287.747 -314.856 7.021.505 -496.042.738 -141.335.239 215.397.570 215.397.570
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
64.475.297 -190.625.807
Dönem Karı (Zararı)
-141.335.239 -169.013.684
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
168.606.033 200.516.028
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 251.377 180.569
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.873.391 153.754
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 106.724.592 163.774.579
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11 60.352.912 40.292.126
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.596.239 -3.885.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.596.239 -3.885.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
37.204.503 -222.044.321
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.292.764 26.502.561
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
317.390 5.908.623
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
37.645.982 64.603.913
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.645.894 -6.160.107
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.531.402 -304.190.542
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.701.738 -75.125
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
32.677.295 -12.156.299
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.141.682 3.522.655
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
64.475.297 -190.541.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -83.830
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.761.464 6.198.285
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.769 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 45.769 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-220.545 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -220.545 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.936.240 6.500.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -301.715
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-75.015.019 194.660.073
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
14 0 300.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -2.218.849
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -2.218.849
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 673.767.871 144.566.794
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -747.601.369 -215.575.702
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
15.112.221 124.117.915
Ödenen Faiz
-107.201.749 -140.004.026
Alınan Faiz
2.093.170 1.394.142
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
88.814.837 -17.620.201
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.778.258 10.232.551
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.778.258 10.232.551
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 17.606.605 9.360.482
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 15.828.347 19.593.033
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 48.562.610 139.155.705
Ticari Alacaklar
34.306.667 36.761.527
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,6 1.036.479 969.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 33.270.188 35.791.596
Diğer Alacaklar
5.807.755 5.807.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.807.755 5.807.755
Stoklar
7 323.168.285 360.814.267
Peşin Ödenmiş Giderler
10.275.553 14.877.649
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 10.275.553 14.877.649
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 741.115 238.443
Diğer Dönen Varlıklar
14 29.792.595 23.915.880
ARA TOPLAM
452.654.580 581.571.226
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
452.654.580 581.571.226
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
1.922.258 3.760.162
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.922.258 3.760.162
Diğer Alacaklar
1.077.702 1.395.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.077.702 1.395.092
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.021.017.999 1.028.358.000
Maddi Duran Varlıklar
10 11.670.487 11.747.087
Peşin Ödenmiş Giderler
13.961.728 12.005.526
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 13.961.728 12.005.526
Diğer Duran Varlıklar
13 107.085.501 105.112.398
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.156.735.675 1.162.378.265
TOPLAM VARLIKLAR
1.609.390.255 1.743.949.491
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 339.020.104 366.625.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
339.020.104 366.625.364
Banka Kredileri
11 339.020.104 366.625.364
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 384.733.696 369.325.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 384.733.696 369.325.880
Ticari Borçlar
24.477.149 28.008.551
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,6 17.407.929 17.641.682
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 7.069.220 10.366.869
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
578.596 705.000
Diğer Borçlar
46.461.291 57.050.808
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 46.121.152 56.720.669
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
340.139 330.139
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
78.177.826 39.209.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 78.177.826 39.209.042
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.111.979 10.732.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
282.021 223.636
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 10.829.958 10.509.018
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 865.491 1.083.912
ARA TOPLAM
885.426.132 872.741.211
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
885.426.132 872.741.211
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 507.513.584 507.180.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
507.513.584 507.180.713
Banka Kredileri
11 507.513.584 507.180.713
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
408.376 6.699.865
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 408.376 6.699.865
Uzun Vadeli Karşılıklar
644.593 556.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
644.593 556.836
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
508.566.553 514.437.414
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.393.992.685 1.387.178.625
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
215.397.570 356.770.866
Ödenmiş Sermaye
14 295.000.000 205.000.000
Sermaye Avansı
0 360.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -2.218.849 -2.218.849
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 545.000.000 275.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.972.891 8.010.948
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.972.891 8.010.948
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 8.287.747 8.287.747
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -314.856 -276.799
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.021.505 7.021.505
Yasal Yedekler
14 7.021.505 7.021.505
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-496.042.738 -205.526.249
Net Dönem Karı veya Zararı
-141.335.239 -290.516.489
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
215.397.570 356.770.866
TOPLAM KAYNAKLAR
1.609.390.255 1.743.949.491
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 101.706.226 139.761.388 47.044.676 81.784.263
Satışların Maliyeti
15 -40.347.185 -73.082.994 -17.942.809 -43.623.646
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
61.359.041 66.678.394 29.101.867 38.160.617
BRÜT KAR (ZARAR)
61.359.041 66.678.394 29.101.867 38.160.617
Genel Yönetim Giderleri
16 -14.683.016 -14.060.665 -8.055.490 -6.707.303
Pazarlama Giderleri
16 -22.890.200 -16.652.861 -14.721.104 -7.876.592
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 23.817.933 9.026.146 14.768.003 5.404.030
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -12.324.383 -8.478.358 -4.579.731 -5.355.445
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.279.375 36.512.656 16.513.545 23.625.307
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.596.239 3.885.000 1.596.239 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.875.614 40.397.656 18.109.784 23.625.307
Finansman Gelirleri
19 2.093.170 1.394.142 265.455 93.459
Finansman Giderleri
19 -180.304.023 -210.805.482 -76.872.377 -96.887.746
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-141.335.239 -169.013.684 -58.497.138 -73.168.980
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-141.335.239 -169.013.684 -58.497.138 -73.168.980
DÖNEM KARI (ZARARI)
-141.335.239 -169.013.684 -58.497.138 -73.168.980
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-141.335.239 -169.013.684 -58.497.138 -73.168.980
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Adi pay başına kayıp 21 -0,58280000 -2,07660000 -0,20890000 -0,91460000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-38.057 -62.584 -38.057 38.786
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-38.057 -62.584 -38.057 38.786
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-38.057 -62.584 -38.057 38.786
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-141.373.296 -169.076.268 -58.535.195 -73.130.194
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-141.373.296 -169.076.268 -58.535.195 -73.130.194
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866154
BIST