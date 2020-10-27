***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 0 100.000.000 0 -34.239 4.802.656 32.652.659 -235.960.059 -18.538.983 -18.538.983Transferler0 0 0 -235.960.059 -235.960.059 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -88.480 0 0 -238.491.982 -238.580.462 -238.580.462Sermaye Arttırımı125.000.000 175.000.000 0 0 0 0 0 300.000.000 300.000.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 -2.218.849 0 0 0 2.218.849 -2.218.849 0 -2.218.850 -2.218.850Dönem Sonu Bakiyeler205.000.000 -2.218.849 275.000.000 0 -122.719 7.021.505 -205.526.249 -238.491.982 40.661.705 40.661.705Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler-2.218.849 275.000.000 8.287.747 -276.799 7.021.505 -205.526.249 -290.516.489 356.770.866 356.770.866Transferler90.000.000 -360.000.000 0 270.000.000 0 0 0 -290.516.489 290.516.489 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -39.275 0 -218.155.281 -218.194.556 -218.194.556Dönem Sonu Bakiyeler295.000.000 0 -2.218.849 545.000.000 8.287.747 -316.074 7.021.505 -496.042.738 -218.155.281 138.576.310 138.576.310Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI283.017.819 -285.045.250Dönem Karı (Zararı)-218.155.281 -238.491.982Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler268.675.339 277.714.616Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 377.060 236.875Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.828.324 158.177Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18 153.275.911 248.739.318Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler113.790.283 32.465.246Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.596.239 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.596.239 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -3.885.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler232.497.761 -324.184.054Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.327.553 34.373.731Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.668.216 16.851.061İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.668.216 16.851.061Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler60.489.626 84.734.223Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.470.317 -11.710.296Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.111.689 -245.853.621Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler99.076.476 -209.784.832Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)77.712.239 10.717.366İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.081.289 -3.511.686Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları283.017.819 -284.961.420Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -83.830YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI7.357.365 6.064.520Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri45.768 6.633Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri45.768 6.633Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.624.643 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.624.643 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 8.936.240 6.500.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 -442.113FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-276.351.775 280.490.821Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri814.264.941 228.572.357Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-990.302.875 -254.895.773İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 314.352.306Ödenen Faiz-146.460.981 -250.038.188Alınan Faiz2.502.712 2.819.421Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)43.644.428 239.680.698YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.023.409 1.510.091NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.023.409 1.510.091DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 17.606.605 9.360.482DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 31.630.014 10.870.573Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 109.534.686 139.155.705Ticari Alacaklar36.117.587 36.761.527İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,6 511.672 969.931İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 35.605.915 35.791.596Diğer Alacaklar10.601.908 5.807.755İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.601.908 5.807.755Stoklar7 300.324.641 360.814.267Peşin Ödenmiş Giderler15.650.567 14.877.649İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 15.650.567 14.877.649Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 800.331 238.443Diğer Dönen Varlıklar13 17.542.907 23.915.880ARA TOPLAM490.572.627 581.571.226TOPLAM DÖNEN VA 490.572.627 581.571.226DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar2.076.549 3.760.162İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.076.549 3.760.162Diğer Alacaklar1.269.155 1.395.092İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.269.155 1.395.092Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.021.017.999 1.028.358.000Maddi Duran Varlıklar10 12.948.902 11.747.087Peşin Ödenmiş Giderler8 13.702.925 12.005.526Diğer Duran Varlıklar13 112.011.482 105.112.398TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.163.027.012 1.162.378.265TOPLAM VARLIKLAR1.653.599.639 1.743.949.491KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 327.034.642 366.625.364Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 566.961.570 369.325.880Ticari Borçlar33.120.240 28.008.551İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,6 16.911.112 17.641.682İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 16.209.128 10.366.869Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar514.740 705.000Diğer Borçlar156.205.835 57.050.808İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 155.873.841 56.720.669İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar331.994 330.139Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)123.446.106 39.209.042İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 123.446.106 39.209.042Kısa Vadeli Karşılıklar10.127.360 10.732.654Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar409.136 223.636Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 9.718.224 10.509.018Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 565.400 1.083.912ARA TOPLAM1.217.975.893 872.741.211TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.217.975.893 872.741.211UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 296.205.736 507.180.713Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 175.040 6.699.865Uzun Vadeli Karşılıklar666.660 556.836Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar666.660 556.836TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER297.047.436 514.437.414TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.515.023.329 1.387.178.625ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar138.576.310 356.770.866Ödenmiş Sermaye14 295.000.000 205.000.000Sermaye Avansı14 0 360.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-2.218.849 -2.218.849Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 545.000.000 275.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.971.673 8.010.948Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.971.673 8.010.948Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)14 8.287.747 8.287.747Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -316.074 -276.799Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 7.021.505 7.021.505Girişim Sermayesi Fonu7.021.505 7.021.505Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-496.042.738 -205.526.249Net Dönem Karı veya Zararı-218.155.281 -290.516.489TOPLAM ÖZKAYNAKLAR138.576.310 356.770.866TOPLAM KAYNAKLAR1.653.599.639 1.743.949.491Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 189.955.469 183.554.301 88.249.243 43.792.913Satışların Maliyeti15 -66.046.737 -94.329.238 -25.699.552 -21.246.244TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)123.908.732 89.225.063 62.549.691 22.546.669BRÜT KAR (ZARAR)123.908.732 89.225.063 62.549.691 22.546.669Genel Yönetim Giderleri16 -20.883.919 -21.211.530 -6.200.903 -6.837.667Pazarlama Giderleri16 -53.907.123 -26.284.337 -31.016.924 -9.631.476Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler42.663.486 19.518.257 18.845.553 10.178.913Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-31.900.669 -16.634.815 -19.576.286 -8.156.457ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)59.880.507 44.612.638 24.601.131 8.099.982Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.596.239 3.885.000 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)61.476.746 48.497.638 24.601.131 8.099.982Finansman Gelirleri19 2.502.712 2.819.421 409.542 1.425.279Finansman Giderleri19 -282.134.739 -289.809.041 -101.830.716 -79.003.559SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-218.155.281 -238.491.982 -76.820.043 -69.478.298Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-218.155.281 -238.491.982 -76.820.043 -69.478.298DÖNEM KARI (ZARARI)-218.155.281 -238.491.982 -76.820.043 -69.478.298Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-218.155.281 -238.491.982 -76.820.043 -69.478.298Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kayıp 21 -0,83950000 -2,57720000 -0,26040000 -0,46450000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-39.275 -88.480 -1.218 -25.896Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-39.275 -88.480 -1.218 -25.896Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-39.275 -88.480 -1.218 -25.896TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-218.194.556 -238.580.462 -76.821.261 -69.504.194Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-218.194.556 -238.580.462 -76.821.261 -69.504.194http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884488BIST