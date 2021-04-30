***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler205.000.000 360.000.000 -2.218.849 275.000.000 8.287.747 -276.799 7.021.505 -205.526.249 -290.516.489 356.770.866 356.770.866Transferler0 0 0 0 -54.550 0 0 -290.461.939 290.516.489 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -38.057 0 0 -82.838.101 -82.876.158 -82.876.158Dönem Sonu Bakiyeler205.000.000 360.000.000 -2.218.849 275.000.000 8.233.197 -314.856 7.021.505 -495.988.188 -82.838.101 273.894.708 273.894.708Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler295.000.000 190.000.000 -2.218.849 545.000.000 8.573.398 -446.440 7.021.505 -495.673.389 -217.208.470 330.047.755 330.047.755Transferler15.200.000 -190.000.000 0 174.800.000 0 0 0 -217.208.470 217.208.470 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 150.633 0 0 -27.006.065 -26.855.432 -26.855.432Dönem Sonu Bakiyeler310.200.000 0 -2.218.849 719.800.000 8.573.398 -295.807 7.021.505 -712.881.859 -27.006.065 303.192.323 303.192.323Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI69.370.277 68.295.003Dönem Karı (Zararı)-27.006.065 -82.838.101Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler90.724.828 99.324.114Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 162.685 169.249Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler251.171 321.897Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 51.458.931 58.608.190Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler38.852.041 40.224.778Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.720.911 51.808.990Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler19.792.177 10.465.885Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 424.549Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler37.837.820 21.023.733Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)520.765 -3.128.913Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.868.392 -7.164.794Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler331.193 4.352.117Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-58.110.524 31.608.907İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.518.912 -5.772.494Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları69.439.674 68.295.003Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-69.397 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-35.402 -26.563Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-35.402 -26.563Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-35.402 -26.563Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-68.339.191 -67.662.096Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri34.230.000 657.867.871Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-46.635.200 -690.479.138İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış15.628.794 -22.300.628Ödenen Faiz-36.285.642 -58.867.892Alınan Faiz839.591 1.827.715Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-36.116.734 44.289.976YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)995.684 606.344NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)995.684 606.344DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 14.291.268 17.606.605DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 15.286.952 18.212.949Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 149.447.100 112.334.682Ticari Alacaklar22.083.467 41.534.857İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,6 597.748 465.618İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 21.485.719 41.069.239Diğer Alacaklar6.355.637 6.355.637İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.355.637 6.355.637Stoklar7 231.194.900 269.032.720Peşin Ödenmiş Giderler18.883.289 16.917.414İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18.883.289 16.917.414Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 890.289 837.935Diğer Dönen Varlıklar13 27.542.094 26.908.362ARA TOPLAM456.396.776 473.921.607TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR456.396.776 473.921.607DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar1.258.406 1.599.193İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.258.406 1.599.193Diğer Alacaklar1.269.155 1.269.155İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.269.155 1.269.155Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.036.495.000 1.036.495.000Maddi Duran Varlıklar10 13.545.664 13.672.947Peşin Ödenmiş Giderler8 4.388.537 6.875.177Diğer Duran Varlıklar13 108.751.547 106.238.583TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.165.708.309 1.166.150.055TOPLAM VARLIKLAR1.622.105.085 1.640.071.662KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 776.520.508 420.835.115Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 237.628.891 526.018.662Ticari Borçlar31.706.417 22.838.025İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,6 19.733.281 16.047.526İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 11.973.136 6.790.499Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar191.163 513.311Diğer Borçlar19.975.144 4.316.423İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 19.138.505 3.509.711İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar836.639 806.712Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)84.631.719 142.397.156İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 84.631.719 142.397.156Kısa Vadeli Karşılıklar9.373.571 9.252.697Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar603.701 296.515Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 8.769.870 8.956.182Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 650.049 768.637ARA TOPLAM1.160.677.462 1.126.940.026TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.160.677.462 1.126.940.026UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 156.236.679 181.072.580Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 1.258.406 1.603.493Uzun Vadeli Karşılıklar740.215 407.808Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar740.215 407.808TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER158.235.300 183.083.881TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.318.912.762 1.310.023.907ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar303.192.323 330.047.755Ödenmiş Sermaye14 310.200.000 295.000.000Sermaye Avansı14 0 190.000.000Geri Alınmış Paylar (-)14 -2.218.849 -2.218.849Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 719.800.000 545.000.000Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu10 8.573.398 8.573.398Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-295.807 -446.440Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -295.807 -446.440Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 7.021.505 7.021.505Girişim Sermayesi Fonu7.021.505 7.021.505Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-712.881.859 -495.673.389Net Dönem Karı veya Zararı-27.006.065 -217.208.470TOPLAM ÖZKAYNAKLAR303.192.323 330.047.755TOPLAM KAYNAKLAR1.622.105.085 1.640.071.662Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 148.762.571 54.661.550Satışların Maliyeti15 -42.889.360 -22.404.376TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)105.873.211 32.257.174BRÜT KAR (ZARAR)105.873.211 32.257.174Genel Yönetim Giderleri16 -6.796.243 -6.627.526Pazarlama Giderleri16 -32.639.358 -8.169.096Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 10.270.366 9.049.930Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -7.749.951 -7.744.652ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)68.958.025 18.765.830Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)68.958.025 18.765.830Finansman Gelirleri19 839.591 1.827.715Finansman Giderleri19 -96.803.681 -103.431.646SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-27.006.065 -82.838.101Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-27.006.065 -82.838.101DÖNEM KARI (ZARARI)-27.006.065 -82.838.101Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-27.006.065 -82.838.101Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi Pay Başına Kayıp 21 -0,09110000 -0,40410000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar150.633 -38.057Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)150.633 -38.057Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)150.633 -38.057TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-26.855.432 -82.876.158Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-26.855.432 -82.876.158http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933557BIST