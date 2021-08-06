***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
06.08.2021 18:34
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
205.000.000 360.000.000 -2.218.849 275.000.000 8.287.747 -276.799 7.021.505 -205.526.249 -290.516.489 356.770.866 356.770.866
Transferler
90.000.000 -360.000.000 270.000.000 -38.057 -141.335.239 -141.373.296 -141.373.296
Dönem Sonu Bakiyeler
295.000.000 0 0 0 0 -2.218.849 0 545.000.000 0 0 0 0 8.287.747 0 -314.856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.021.505 0 0 0 -496.042.738 -141.335.239 0 215.397.570 0 215.397.570
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
295.000.000 190.000.000 -2.218.849 545.000.000 8.573.398 -446.440 7.021.505 -495.673.389 -217.208.470 330.047.755 330.047.755
Transferler
15.200.000 -190.000.000 174.800.000 59.958 -217.208.470 217.208.470
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.722.028 -76.662.070 -76.662.070
Dönem Sonu Bakiyeler
310.200.000 0 0 0 0 -2.218.849 0 719.800.000 0 0 0 0 8.573.398 0 -386.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.021.505 0 0 0 -712.881.859 -76.722.028 0 253.385.685 0 253.385.685
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.814.833 64.475.297
Dönem Karı (Zararı)
-76.722.028 -141.335.239
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
164.130.515 168.606.033
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 301.240 251.377
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
153.111 2.873.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
153.111 2.873.391
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 101.854.237 106.724.592
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11 55.992.927 60.352.912
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.829.000 -1.596.239
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
5.829.000 -1.596.239
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.541.501 37.204.503
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.754.516 4.292.764
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 317.390
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
57.235.443 37.645.982
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.656.616 2.645.894
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.148.494 -3.531.402
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
175.165 -25.701.738
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-90.010.564 32.677.295
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-890.951 -11.141.682
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
69.866.986 64.475.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-52.153 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
34.783.811 8.761.464
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 45.769
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 45.769
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-216.189 -220.545
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -216.189 -220.545
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.000.000 8.936.240
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-100.633.011 -75.015.019
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 50.430.000 673.767.871
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -180.605.525 -747.601.369
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
71.844.886 15.112.221
Ödenen Faiz
-101.337.576 -107.201.749
Alınan Faiz
1.739.552 2.093.170
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
57.295.652 88.814.837
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.965.633 -1.778.258
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.965.633 -1.778.258
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 14.291.268 17.606.605
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 18.256.901 15.828.347
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 59.004.663 112.334.682
Ticari Alacaklar
20.341.599 41.534.857
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,6 323.664 465.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 20.017.935 41.069.239
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
6.355.637 6.355.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.355.637 6.355.637
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
7 211.797.277 269.032.720
Peşin Ödenmiş Giderler
19.298.253 16.917.414
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 19.298.253 16.917.414
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 952.632 837.935
Diğer Dönen Varlıklar
13 26.259.683 26.908.362
ARA TOPLAM
344.009.744 473.921.607
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
344.009.744 473.921.607
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
1.037.935 1.599.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.037.935 1.599.193
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
1.269.155 1.269.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.269.155 1.269.155
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 995.666.000 1.036.495.000
Maddi Duran Varlıklar
10 13.587.896 13.672.947
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.150.954 6.875.177
Diğer Duran Varlıklar
13 106.884.707 106.238.583
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.125.596.647 1.166.150.055
TOPLAM VARLIKLAR
1.469.606.391 1.640.071.662
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 560.755.225 420.835.115
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
560.755.225 420.835.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 270.045.306 526.018.662
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
270.045.306 526.018.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
19.689.531 22.838.025
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,6 14.761.529 16.047.526
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.928.002 6.790.499
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
304.916 513.311
Diğer Borçlar
76.216.558 4.316.423
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 75.354.597 3.509.711
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
861.961 806.712
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
52.952.150 142.397.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 52.952.150 142.397.156
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.845.855 9.252.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
292.343 296.515
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 8.553.512 8.956.182
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 605.065 768.637
ARA TOPLAM
989.414.606 1.126.940.026
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
989.414.606 1.126.940.026
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 225.199.441 181.072.580
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 225.199.441 181.072.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 1.037.935 1.603.493
Uzun Vadeli Karşılıklar
568.724 407.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
568.724 407.808
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
226.806.100 183.083.881
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.216.220.706 1.310.023.907
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
253.385.685 330.047.755
Ödenmiş Sermaye
14 310.200.000 295.000.000
Sermaye Avansı
14 0 190.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -2.218.849 -2.218.849
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 719.800.000 545.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
10 8.573.398 8.573.398
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-386.482 -446.440
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -386.482 -446.440
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 7.021.505 7.021.505
Girişim Sermayesi Fonu
7.021.505 7.021.505
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-712.881.859 -495.673.389
Net Dönem Karı veya Zararı
-76.722.028 -217.208.470
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
253.385.685 330.047.755
TOPLAM KAYNAKLAR
1.469.606.391 1.640.071.662
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 221.996.673 101.706.226 73.234.102 47.044.676
Satışların Maliyeti
15 -65.463.446 -40.347.185 -22.574.086 -17.942.809
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
156.533.227 61.359.041 50.660.016 29.101.867
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
156.533.227 61.359.041 50.660.016 29.101.867
Genel Yönetim Giderleri
16 -15.398.714 -14.683.016 -8.602.471 -8.055.490
Pazarlama Giderleri
16 -51.853.129 -22.890.200 -19.213.771 -14.721.104
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 15.251.026 25.414.172 4.980.660 16.364.242
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -15.924.931 -12.324.383 -8.174.980 -4.579.731
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
88.607.479 36.875.614 19.649.454 18.109.784
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
88.607.479 36.875.614 19.649.454 18.109.784
Finansman Gelirleri
19 1.739.552 2.093.170 899.961 265.455
Finansman Giderleri
19 -167.069.059 -180.304.023 -70.265.378 -76.872.377
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-76.722.028 -141.335.239 -49.715.963 -58.497.138
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-76.722.028 -141.335.239 -49.715.963 -58.497.138
DÖNEM KARI (ZARARI)
-76.722.028 -141.335.239 -49.715.963 -58.497.138
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-76.722.028 -141.335.239 -49.715.963 -58.497.138
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Adi Pay Başına Kayıp 21 -0,25290000 -0,58280000 -0,16030000 -0,20890000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
59.958 -38.057 -90.675 -38.057
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
59.958 -38.057 -90.675 -38.057
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59.958 -38.057 -90.675 -38.057
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-76.662.070 -141.373.296 -49.806.638 -58.535.195
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-76.662.070 -141.373.296 -49.806.638 -58.535.195
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955599
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