***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler205.000.000 360.000.000 -2.218.849 275.000.000 8.287.747 -276.799 7.021.505 -205.526.249 -290.516.489 356.770.866 356.770.866Transferler90.000.000 -360.000.000 270.000.000 -38.057 -141.335.239 -141.373.296 -141.373.296Dönem Sonu Bakiyeler295.000.000 0 0 0 0 -2.218.849 0 545.000.000 0 0 0 0 8.287.747 0 -314.856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.021.505 0 0 0 -496.042.738 -141.335.239 0 215.397.570 0 215.397.570Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler295.000.000 190.000.000 -2.218.849 545.000.000 8.573.398 -446.440 7.021.505 -495.673.389 -217.208.470 330.047.755 330.047.755Transferler15.200.000 -190.000.000 174.800.000 59.958 -217.208.470 217.208.470Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-76.722.028 -76.662.070 -76.662.070Dönem Sonu Bakiyeler310.200.000 0 0 0 0 -2.218.849 0 719.800.000 0 0 0 0 8.573.398 0 -386.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.021.505 0 0 0 -712.881.859 -76.722.028 0 253.385.685 0 253.385.685Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI69.814.833 64.475.297Dönem Karı (Zararı)-76.722.028 -141.335.239Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler164.130.515 168.606.033Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 301.240 251.377Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler153.111 2.873.391Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler153.111 2.873.391Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 101.854.237 106.724.592Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler11 55.992.927 60.352.912Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler5.829.000 -1.596.239Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler5.829.000 -1.596.239İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-17.541.501 37.204.503Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler21.754.516 4.292.764Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 317.390Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler57.235.443 37.645.982Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.656.616 2.645.894Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.148.494 -3.531.402Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler175.165 -25.701.738Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-90.010.564 32.677.295İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-890.951 -11.141.682Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları69.866.986 64.475.297Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-52.153 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI34.783.811 8.761.464Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 0 45.769Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 45.769Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-216.189 -220.545Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -216.189 -220.545Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri35.000.000 8.936.240Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-100.633.011 -75.015.019Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11 50.430.000 673.767.871Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -180.605.525 -747.601.369İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış71.844.886 15.112.221Ödenen Faiz-101.337.576 -107.201.749Alınan Faiz1.739.552 2.093.170Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)57.295.652 88.814.837YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.965.633 -1.778.258NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.965.633 -1.778.258DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 14.291.268 17.606.605DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 18.256.901 15.828.347Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 59.004.663 112.334.682Ticari Alacaklar20.341.599 41.534.857İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,6 323.664 465.618İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 20.017.935 41.069.239Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar6.355.637 6.355.637İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.355.637 6.355.637Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar7 211.797.277 269.032.720Peşin Ödenmiş Giderler19.298.253 16.917.414İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 19.298.253 16.917.414Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 952.632 837.935Diğer Dönen Varlıklar13 26.259.683 26.908.362ARA TOPLAM344.009.744 473.921.607TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR344.009.744 473.921.607DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar1.037.935 1.599.193İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.037.935 1.599.193Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar1.269.155 1.269.155İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.269.155 1.269.155Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 995.666.000 1.036.495.000Maddi Duran Varlıklar10 13.587.896 13.672.947Maddi Olmayan Duran VarlıklarPeşin Ödenmiş Giderler8 7.150.954 6.875.177Diğer Duran Varlıklar13 106.884.707 106.238.583TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.125.596.647 1.166.150.055TOPLAM VARLIKLAR1.469.606.391 1.640.071.662KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 560.755.225 420.835.115İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar560.755.225 420.835.115İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 270.045.306 526.018.662İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları270.045.306 526.018.662İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar19.689.531 22.838.025İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,6 14.761.529 16.047.526İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 4.928.002 6.790.499Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar304.916 513.311Diğer Borçlar76.216.558 4.316.423İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 75.354.597 3.509.711İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar861.961 806.712Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)52.952.150 142.397.156İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 52.952.150 142.397.156Kısa Vadeli Karşılıklar8.845.855 9.252.697Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar292.343 296.515Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 8.553.512 8.956.182Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 605.065 768.637ARA TOPLAM989.414.606 1.126.940.026TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER989.414.606 1.126.940.026UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 225.199.441 181.072.580İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11 225.199.441 181.072.580İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 1.037.935 1.603.493Uzun Vadeli Karşılıklar568.724 407.808Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar568.724 407.808Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER226.806.100 183.083.881TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.216.220.706 1.310.023.907ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar253.385.685 330.047.755Ödenmiş Sermaye14 310.200.000 295.000.000Sermaye Avansı14 0 190.000.000Geri Alınmış Paylar (-)14 -2.218.849 -2.218.849Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 719.800.000 545.000.000Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu10 8.573.398 8.573.398Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-386.482 -446.440Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -386.482 -446.440Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 7.021.505 7.021.505Girişim Sermayesi Fonu7.021.505 7.021.505Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-712.881.859 -495.673.389Net Dönem Karı veya Zararı-76.722.028 -217.208.470TOPLAM ÖZKAYNAKLAR253.385.685 330.047.755TOPLAM KAYNAKLAR1.469.606.391 1.640.071.662Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 221.996.673 101.706.226 73.234.102 47.044.676Satışların Maliyeti15 -65.463.446 -40.347.185 -22.574.086 -17.942.809TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)156.533.227 61.359.041 50.660.016 29.101.867Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)156.533.227 61.359.041 50.660.016 29.101.867Genel Yönetim Giderleri16 -15.398.714 -14.683.016 -8.602.471 -8.055.490Pazarlama Giderleri16 -51.853.129 -22.890.200 -19.213.771 -14.721.104Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 15.251.026 25.414.172 4.980.660 16.364.242Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -15.924.931 -12.324.383 -8.174.980 -4.579.731ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)88.607.479 36.875.614 19.649.454 18.109.784Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)88.607.479 36.875.614 19.649.454 18.109.784Finansman Gelirleri19 1.739.552 2.093.170 899.961 265.455Finansman Giderleri19 -167.069.059 -180.304.023 -70.265.378 -76.872.377SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-76.722.028 -141.335.239 -49.715.963 -58.497.138Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-76.722.028 -141.335.239 -49.715.963 -58.497.138DÖNEM KARI (ZARARI)-76.722.028 -141.335.239 -49.715.963 -58.497.138Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-76.722.028 -141.335.239 -49.715.963 -58.497.138Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi Pay Başına Kayıp 21 -0,25290000 -0,58280000 -0,16030000 -0,20890000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar59.958 -38.057 -90.675 -38.057Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)59.958 -38.057 -90.675 -38.057Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)59.958 -38.057 -90.675 -38.057TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-76.662.070 -141.373.296 -49.806.638 -58.535.195Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-76.662.070 -141.373.296 -49.806.638 -58.535.195http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955599BIST