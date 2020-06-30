***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 30.06.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU ALINAN KARARLARYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 04.06.2020Genel Kurul Tarihi 30.06.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255 Kat:3 Maslak Sarıyer/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.2 - 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.3 - 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi.4 - 2019 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - 2019 yılı hesap dönemine ait net dağıtılabilir dönem karı bulunmaması dolayısıyla, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve/veya huzur hakkının belirlenmesi.8 - Yönetim Kurulu'nca 2020 yılı için yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması9 - 2019 yılı hesap dönemi içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.10 - 2019 yılı hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılı bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi.11 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.12 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Davetiyesi ve Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Vekaletname 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporları onaylandı.2019 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar kabul edildi.2019 yılı hesap dönemine ait yasal kayıtlarında net dağıtılabilir dönem karı bulunmaması dolayısıyla, kar dağıtımı yapılmaması kabul edildi.Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi.Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve/veya huzur hakları belirlendi.Yönetim Kurulu'nca 2020 yılı için yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylandı.2019 yılı hesap dönemi içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.2019 yılı hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi ve 2020 yılı bağış ve yardımlar için üst sınır belirlendi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2019 Yılı Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853503BIST