***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.06.2020 16:45
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 30.06.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU ALINAN KARARLAR
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 04.06.2020
Genel Kurul Tarihi 30.06.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255 Kat:3 Maslak Sarıyer/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3 - 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi.
4 - 2019 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - 2019 yılı hesap dönemine ait net dağıtılabilir dönem karı bulunmaması dolayısıyla, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve/veya huzur hakkının belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu'nca 2020 yılı için yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması
9 - 2019 yılı hesap dönemi içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
10 - 2019 yılı hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılı bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi.
11 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.
12 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Davetiyesi ve Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Vekaletname 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporları onaylandı.
2019 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar kabul edildi.
2019 yılı hesap dönemine ait yasal kayıtlarında net dağıtılabilir dönem karı bulunmaması dolayısıyla, kar dağıtımı yapılmaması kabul edildi.
Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi.
Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve/veya huzur hakları belirlendi.
Yönetim Kurulu'nca 2020 yılı için yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylandı.
2019 yılı hesap dönemi içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
2019 yılı hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi ve 2020 yılı bağış ve yardımlar için üst sınır belirlendi.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 Yılı Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853503
BIST