***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararları Tescil Bildirimi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 15.03.2021Genel Kurul Tarihi 08.04.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255 Kat:3 Maslak Sarıyer/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.2 - 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.3 - 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi.4 - 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - 2020 yılı hesap dönemine ait net dağıtılabilir dönem karı bulunmaması dolayısıyla, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi.8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve/veya huzur hakkının belirlenmesi.9 - Yönetim Kurulu'nca 2021 yılı için yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması10 - 2020 yılı hesap dönemi içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.11 - 2020 yılı hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi.12 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.13 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Davetiyesi ve Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Nurol GYO Vekaletname 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporları onaylandı.2020 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar kabul edildi.2020 yılı hesap dönemine ait yasal kayıtlarında net dağıtılabilir dönem karı bulunmaması dolayısıyla, kar dağıtımı yapılmaması kabul edildi.Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi.Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı ve görev süresi belirlendi.Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve/veya huzur hakları belirlendi.Yönetim Kurulu'nca 2021 yılı için yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylandı.2020 yılı hesap dönemi içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.2020 yılı hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi ve 2021 yılı bağış ve yardımlar için üst sınır belirlendi.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi onaylandı.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım