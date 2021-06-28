***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimiz tarafından tamamı yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere toplam 400.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebiyle SPK'ya başvurulmuştur. 14.06.2021 tarihinde ihraç tavanı 330.000.000TL olacak şekilde kayıtlı başvurumuz revize edilmiştir.İptal Edilen Süreçİhraç Tavanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944615BIST