***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
28.06.2021 18:20
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimiz tarafından tamamı yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere toplam 400.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebiyle SPK'ya başvurulmuştur. 14.06.2021 tarihinde ihraç tavanı 330.000.000TL olacak şekilde kayıtlı başvurumuz revize edilmiştir.
İptal Edilen Süreç
İhraç Tavanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944615
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -18,61
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.368
18:058,6994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0649
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,6886
18:0510,3859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0806
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,3574
18:05498,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,91
|Açılış
|: 498,16
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
496,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZBAL
|15,07
|146.733.106
|% 10,00
|
|ATATP
|26,40
|48.323.859
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.380.361
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.196.027
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|3.000.788
|% 9,98
|
|NIBAS
|11,81
|11.282.565
|% -9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.143.759
|% -9,96
|
|CASA
|125,90
|401.579
|% -9,94
|
|BASCM
|11,52
|190.512
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,27
|12.024.777
|% -9,91
|
|GARAN
|8,17
|1.067.701.346
|% -0,37
|
|THYAO
|13,83
|950.389.396
|% -3,15
|
|EKGYO
|1,95
|879.525.843
|% -4,88
|
|SASA
|28,96
|584.618.257
|% -1,23
|
|KRDMD
|6,62
|499.276.299
|% -2,79
|
|EKGYO
|1,95
|879.525.843
|% -4,88
|
|YKBNK
|2,16
|423.192.974
|% -2,26
|
|GARAN
|8,17
|1.067.701.346
|% -0,37
|
|SKBNK
|1,07
|89.060.701
|% -2,73
|
|AKBNK
|5,32
|425.247.820
|% -0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6980
|8,7031
|% -0,70
|
|Euro
|10,3817
|10,3910
|% -0,72
|
|Sterlin
|12,0522
|12,1127
|% -0,66
|
|Frank
|9,4327
|9,4895
|% -0,88
|
|Riyal
|2,3129
|2,3245
|% -0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,30
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-4,09
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,13
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,67
|74,67
|-0,69
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TAVHL
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 700, 900 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, EKGYO, PGSUS
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, HALKB, TCELL
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 83 kaybederek (% -1.29 ) 1, 215
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, YESIL, SELVA, KUTPO, TKURU, ATATP, DAGHL, VANGD, SERVE, ERBOS