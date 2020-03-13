***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi
13.03.2020 17:16
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/02/2020 tarih ve 2020/13 sayılı SPK Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulduğu üzere, tahsisli sermaye artırımı başvurumuz, tahsisli sermaye artırımına konu payların satış fiyatının, Şirket'in sermaye artırımına ilişkin 18/12/2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30/12/2015 tarih ve 04.PRO.03 kodlu Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü ("TSP Prosedürü") çerçevesinde nominal değerden ve baz fiyattan aşağı olmamak üzere belirlenecek fiyattan kesinleştirilmesi ve kesinleşmiş nominal ihraç tutarının yer aldığı yönetim kurulu kararı ile bu kapsamda hazırlanmış ihraç belgesinin onaylanmak üzere Kurul'a iletilmesi şartıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda sermaye artırımına konu payların TSP Prosedürü'ne göre belirlenen satış fiyatının 4,00-TL ve tahsisli sermaye artırım tutarının ise 90.000.000-TL (İhraç edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri) olarak belirlenerek, alınan Yönetim Kurulu kararı ve hazırlanan ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmiştir. SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi 13/03/2020 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiş olup ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828852
BIST
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|CLEBI
|68,20
|4.140.738
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|587.740
|% 10,00
|
|QNBFB
|37,56
|1.658.905
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,99
|5.397.475
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|517.002
|% 9,93
|
|AKGRT
|5,26
|8.819.577
|% -12,04
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|SELEC
|7,35
|82.361.620
|% -9,93
|
|ASELS
|25,38
|1.201.400.764
|% 4,19
|
|THYAO
|8,98
|1.060.190.535
|% 5,90
|
|GARAN
|9,10
|597.471.943
|% 4,12
|
|KRDMD
|2,03
|385.541.859
|% 1,50
|
|EREGL
|8,12
|368.840.785
|% -0,37
|
|ODAS
|1,34
|312.710.215
|% 1,52
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|IHLGM
|0,93
|172.704.038
|% 3,33
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|KRDMD
|2,03
|385.541.859
|% 1,50
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|YKBNK
|2,21
|325.695.436
|% 3,76
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|EKGYO
|1,19
|168.811.141
|% 3,48
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,8596
|7,8990
|% -0,65
|
|Frank
|6,6076
|6,6474
|% -0,83
|
|Riyal
|1,6755
|1,6840
|% -0,09
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|-1,81
|
|Altın Gr.
|318
|318
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|
|Tam
|2.109
|2.163
|-4,56
|
|Yarım
|1.019
|1.046
|-2,21
|
|Çeyrek
|511
|523
|-1,11
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|Gümüş.Ons
|15,36
|15,38
|-0,45
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|Gümüş Gr.
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|3,11
|-0,11
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