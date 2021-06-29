***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 330.000.000,00 (Üçyüzotuzmilyon) Türk Lirası'na kadar nominal değerde borçlanma aracı veya araçlarının, yurt içinde halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle) ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 24.06.2021 tarih ve 32/972 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi'ne ekte yer verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944688BIST