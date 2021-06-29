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***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi

29.06.2021 09:41



***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Şirketimizin 330.000.000,00 (Üçyüzotuzmilyon) Türk Lirası'na kadar nominal değerde borçlanma aracı veya araçlarının, yurt içinde halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle) ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 24.06.2021 tarih ve 32/972 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi'ne ekte yer verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944688


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Gümüş Gr. 7,29 7,29 -0,00  
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