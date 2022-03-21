***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi
21.03.2022 15:29
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18/03/2022 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Şirketimizin tahsisli sermaye artırımı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yapılan başvurusu kapsamında, SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011747
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BIST En Aktif Hisseler17:07
|MAALT
|261,80
|36.909.660
|% 10,00
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|PENTA
|419,20
|36.155.986
|% 10,00
|
|OLMK
|7,70
|1.862.984
|% 10,00
|
|AYEN
|13,21
|71.588.053
|% 9,99
|
|GZNMI
|31,70
|59.910.624
|% 9,99
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|PKENT
|318,60
|161.382.708
|% -10,00
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|SERVE
|14,99
|596.598
|% -5,60
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|EMNIS
|21,32
|67.529
|% -4,82
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|MMCAS
|2,41
|131.043
|% -4,74
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|SILVR
|7,22
|17.038.439
|% -4,62
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|THYAO
|27,88
|1.777.314.062
|% 0,58
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|KRDMD
|14,98
|1.759.560.416
|% 1,56
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|EREGL
|36,20
|1.573.380.889
|% 0,11
|
|GARAN
|11,84
|1.401.516.592
|% 0,08
|
|SISE
|13,96
|1.175.839.801
|% 2,20
|
|YKBNK
|4,01
|754.936.442
|% 2,56
|
|EKGYO
|2,31
|380.927.313
|% 3,12
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|DOHOL
|3,55
|473.997.683
|% 1,14
|
|GARAN
|11,84
|1.401.516.592
|% 0,08
|
|KRDMD
|14,98
|1.759.560.416
|% 1,56
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|17:07
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,8195
|14,8272
|% 0,25
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|Euro
|16,3600
|16,3705
|% 0,04
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|Sterlin
|19,5014
|19,5992
|% 0,36
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|Frank
|15,8708
|15,9664
|% 0,38
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|Riyal
|3,9409
|3,9607
|% 0,26
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|17:07
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.934
|1.934
|12,12
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|Altın Gr.
|920
|920
|5,76
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|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|34,00
|
|Tam
|6.069
|6.222
|41,98
|
|Yarım
|2.933
|3.010
|20,30
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|10,15
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|Gümüş.Ons
|25,20
|25,22
|0,25
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|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|0,11
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|B. Petrol
|114
|114
|6,55
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