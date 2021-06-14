***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 14.06.2021İhraç Tavanı Tutarı 330.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 04.06.2021Ek Açıklamalar27/05/2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimiz yönetim kurulunun, 400.000.000,00 (Dörtyüzmilyon) Türk Lirası'na kadar nominal değerde borçlanma aracı veya araçlarının, yurt içinde halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle) ihraç edebilmek üzere aldığı karar ve SPK'ya 04/06/2021 tarihinde yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç belgesi onayı başvurusu kapsamında, yönetim kurulu kararı 330.000.000,00 (üçyüzotuzmilyon) Türk Lirası'na kadar nominal değerde borçlanma aracı veya araçlarının ihracı şeklinde revize edilmiş olup, ilgili noter onaylı karar ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Nurol GYO Noter Onaylı Kararı 14.06.2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942244BIST