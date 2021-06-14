***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.06.2021 18:15
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 330.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.06.2021
Ek Açıklamalar
27/05/2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimiz yönetim kurulunun, 400.000.000,00 (Dörtyüzmilyon) Türk Lirası'na kadar nominal değerde borçlanma aracı veya araçlarının, yurt içinde halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle) ihraç edebilmek üzere aldığı karar ve SPK'ya 04/06/2021 tarihinde yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç belgesi onayı başvurusu kapsamında, yönetim kurulu kararı 330.000.000,00 (üçyüzotuzmilyon) Türk Lirası'na kadar nominal değerde borçlanma aracı veya araçlarının ihracı şeklinde revize edilmiş olup, ilgili noter onaylı karar ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Nurol GYO Noter Onaylı Kararı 14.06.2021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942244
BIST
18:051.454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,61
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.451
18:058,4075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0133
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
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8,4108
En Düşük
8,3031
18:0510,1973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
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|Açılış
|: 10,1600
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|Önceki Kapanış
|: 10,1400
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10,1984
En Düşük
10,0527
18:05503,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,97
|Açılış
|: 503,64
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|3,96
|377.437.863
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,75
|46.991.483
|% 10,00
|
|KUTPO
|35,38
|188.729.013
|% 9,94
|
|OYYAT
|24,78
|86.977.280
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|652.720
|% 9,91
|
|TKURU
|142,00
|2.477.664
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.926.085
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|5.477.717
|% -9,81
|
|MZHLD
|46,00
|3.083.280
|% -8,18
|
|YAYLA
|3,97
|9.686.914
|% -7,24
|
|THYAO
|14,62
|1.664.997.985
|% 0,21
|
|GARAN
|8,36
|939.630.451
|% -1,18
|
|FENER
|37,92
|703.620.240
|% 1,12
|
|EREGL
|19,43
|566.776.016
|% 1,20
|
|EKGYO
|2,18
|556.920.094
|% -1,80
|
|EKGYO
|2,18
|556.920.094
|% -1,80
|
|YKBNK
|2,25
|534.181.595
|% -0,88
|
|THYAO
|14,62
|1.664.997.985
|% 0,21
|
|GARAN
|8,36
|939.630.451
|% -1,18
|
|GSRAY
|3,96
|377.437.863
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4044
|8,4075
|% 0,16
|
|Euro
|10,1916
|10,1973
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,8249
|11,8842
|% 0,15
|
|Frank
|9,3082
|9,3642
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2339
|2,2451
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|-13,08
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,92
|27,95
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,55
|0,00
|
|B. Petrol
|73,30
|73,30
|0,61
|
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