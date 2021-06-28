***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 14.06.2021İhraç Tavanı Tutarı 330.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 04.06.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.06.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.06.2022Ek Açıklamalar27/05/2021 ve 14/06/2021 tarihli özel durum açıklamalarımız ile kamuya duyurulan, Şirketimizin 330.000.000,00 (Üçyüzotuzmilyon) Türk Lirası'na kadar nominal değerde borçlanma aracı veya araçlarının, yurt içinde halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle) ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 24.06.2021 tarih ve 32/972 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Nurol GYO Noter Onaylı Kararı 14.06.2021.pdfEK: 2 Nurol GYO-SPK Onaylı İhraç Belgesi-24.06.2021.pdfEK: 3 Nurol GYO Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944617BIST