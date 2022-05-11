***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.05.2022 16:56
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı-SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 11.05.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.04.2022 tarihli ve 2022/10 numaralı Yönetim Kurulu kararı kapsamında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde 2022 – 2026 yılları için Şirketimiz mevcut 400.000.000.- TL (Dört Yüz Milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000.- TL (Bir Milyar Türk Lirası)'na artırılması ve bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin 7'ncı maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.05.2022 tarihinde (bugün) başvurulmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Madde 7 Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029307
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|% 0,93
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|% 1,05
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|Riyal
|4,0715
|4,0919
|% 0,33
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|12,61
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|Altın Gr.
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|913
|10,97
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|Cumhuriyet
|6.175
|6.268
|21,00
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|Tam
|6.148
|6.307
|22,02
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|Yarım
|2.972
|3.051
|10,64
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|Çeyrek
|1.491
|1.525
|5,32
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|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|0,60
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|Gümüş Gr.
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|10,80
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