***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiBetonarme Bina Ofis BloğuSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli, Sarıyer İlçesi, M. Ayazağa Mahallesi?nde yer alan 3 ada 9.525,68 m² yüzölçümlü "57 katlı betonarme bina ve arsası" nitelikli 54 no?lu parselde yer alan 4 adet bağımsız bölüm toplam m2'si 3.211m2Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi09/04/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli35.000.000TL+KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%1,1Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%11,28Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%2,1Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%3,4Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%2,1İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%12,4Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih20.04.2021Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOperasyonel faaliyet kapsamında satışElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının TutarıYasal kayıtlara (VUK) göre yaklaşık 1.2 milyon TL, UFRS'ye göre hazırlanan bilançoda ise yaklaşık 5.8 milyon TL tutarında zarar etkisi görülecektir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı Tarafİlişkili taraf olmayan tüzel kişilikKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası31.12.2020 - 2020/7478Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar40.829.000TL+KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarGeliştirdiği projelerin kalitesi nedeniyle Şirketimiz portföyündeki varlıklara olan ilgi pandemi koşullarında dahi devam etmektedir.Bu ilgi ve Şirketimizin yoğun pazarlama faaliyetleri sonucunda 2021 yılı başında satışa açmaya karar verdiğimiz, Şirketimiz portföyünde bulunan Nurol Life projesindeki bağımsız bloklardan D Ofis bloğunun, bir bütün olarak satışı gerçekleştirilmiştir.Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31/12/2020 tarihli değerleme raporunda taşınmazın değeri KDV hariç 40.829.000 TL olarak belirtilmiş olup, peşin satış fiyatı KDV hariç 35.000.000 TL olarak belirlenmiş ve bedelin tamamı nakden tahsil edilmiştir. Satış fiyatı ekspertiz değerinin altında gerçekleştiğinden bu durum, yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930668BIST