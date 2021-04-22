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***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

22.04.2021 22:22



***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Betonarme Bina Ofis Bloğu
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, M. Ayazağa Mahallesi?nde yer alan 3 ada 9.525,68 m² yüzölçümlü "57 katlı betonarme bina ve arsası" nitelikli 54 no?lu parselde yer alan 4 adet bağımsız bölüm toplam m2'si 3.211m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/04/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
35.000.000TL+KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%1,1
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%11,28
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%2,1
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%3,4
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%2,1
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%12,4
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
20.04.2021
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Operasyonel faaliyet kapsamında satış
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
Yasal kayıtlara (VUK) göre yaklaşık 1.2 milyon TL, UFRS'ye göre hazırlanan bilançoda ise yaklaşık 5.8 milyon TL tutarında zarar etkisi görülecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
İlişkili taraf olmayan tüzel kişilik
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
31.12.2020 - 2020/7478
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
40.829.000TL+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Geliştirdiği projelerin kalitesi nedeniyle Şirketimiz portföyündeki varlıklara olan ilgi pandemi koşullarında dahi devam etmektedir. 
  
Bu ilgi ve Şirketimizin yoğun pazarlama faaliyetleri sonucunda 2021 yılı başında satışa açmaya karar verdiğimiz, Şirketimiz portföyünde bulunan Nurol Life projesindeki bağımsız bloklardan D Ofis bloğunun, bir bütün olarak satışı gerçekleştirilmiştir.
  
Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31/12/2020 tarihli değerleme raporunda taşınmazın değeri KDV hariç 40.829.000 TL olarak belirtilmiş olup, peşin satış fiyatı KDV hariç 35.000.000 TL olarak belirlenmiş ve bedelin tamamı nakden tahsil edilmiştir. Satış fiyatı ekspertiz değerinin altında gerçekleştiğinden bu durum, yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır.
  
Kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930668


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SEYKM 18,96 29.200.434 % 0,00  
YGYO 1,07 10.102.638 % 0,00  
NTHOL 5,03 84.740.616 % 0,00  
NUHCM 52,45 15.320.037 % 0,00  
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Riyal 2,2247 2,2358 % 0,74  
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Altın Ons 1.776 1.777 -7,34  
Altın Gr. 478 478 1,70  
Cumhuriyet 3.144 3.192 37,00  
Tam 3.123 3.204 31,80  
Yarım 1.509 1.550 15,38  
Çeyrek 757 775 7,69  
Gümüş.Ons 25,98 26,01 -0,15  
Gümüş Gr. 6,99 7,00 0,01  
B. Petrol 66,13 66,13 0,73  
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