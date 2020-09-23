***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
23.09.2020 17:31
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 23.09.2020 tarih ve BİAŞ-2-3895 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumları Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen Olağandışı fiyat ve miktar hareketini ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876326
BIST
18:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,49
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.110
En Düşük
1.099
18:057,6992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0369
|Açılış
|: 7,7360
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,7105
En Düşük
7,6530
18:058,9954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0168
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0095
En Düşük
8,9397
18:05461,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -6,58
|Açılış
|: 461,68
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
460,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INFO
|11,44
|53.930.608
|% 10,00
|
|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
|
|MRSHL
|314,60
|35.981.254
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.357,10
|1.767.825
|% 10,00
|
|ARMDA
|81,40
|17.821.363
|% 10,00
|
|IDEAS
|7,92
|3.107.222
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,60
|13.776.822
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,60
|13.776.822
|% -10,00
|
|TLMAN
|28,14
|25.246.925
|% -9,98
|
|YONGA
|48,16
|2.568.565
|% -9,98
|
|SISE
|6,79
|2.177.499.276
|% 1,49
|
|PETKM
|4,17
|1.315.180.672
|% -1,42
|
|AVOD
|4,54
|531.123.316
|% 7,08
|
|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
|
|TCELL
|15,58
|481.394.916
|% 3,18
|
|SISE
|6,79
|2.177.499.276
|% 1,49
|
|PETKM
|4,17
|1.315.180.672
|% -1,42
|
|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,59
|249.761.602
|% 3,25
|
|EKGYO
|1,74
|220.264.672
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6949
|7,6992
|% 0,48
|
|Euro
|8,9881
|8,9954
|% 0,19
|
|Sterlin
|9,7922
|9,8413
|% 0,59
|
|Frank
|8,3091
|8,3591
|% 0,10
|
|Riyal
|2,0466
|2,0569
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-35,20
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-6,29
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|-49,00
|
|Tam
|3.069
|3.146
|-46,31
|
|Yarım
|1.484
|1.522
|-22,40
|
|Çeyrek
|744
|761
|-11,20
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|-1,29
|
|Gümüş Gr.
|5,71
|5,72
|-0,30
|
|B. Petrol
|41,77
|41,77
|0,06
|