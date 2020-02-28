***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce yapılan 18/12/2019 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketimizin 400.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 205.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 360.000.000-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30/12/2015 tarih ve 04.PRO.03 kodlu Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına, artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Nurol Holding A.Ş.'ye Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılmasına ve bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verildiği kamuoyuna duyurulmuştur.SPK'nın 27/02/2020 tarih ve 2020/13 sayılı Haftalık Bülteninde,"a) Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklıgˆı A.S¸.'nin (S¸irket) 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ic¸erisinde 205.000.000 TL olan c¸ıkarılmıs¸ sermayesinin mevcut hissedarların ru¨c¸han hakları tamamen kısıtlanarak toplam satıs¸ tutarı 360.000.000 TL olacak s¸ekilde Borsa I·stanbul A.S¸.'nin Toptan Alıs¸ Satıs¸ I·s¸lemlerine I·lis¸kin Prosedu¨r (TSP Prosedu¨ru¨) c¸erc¸evesinde belirlenecek (baz fiyat ile nominal degˆerden as¸agˆı olmamak u¨zere) pay satıs¸ fiyatına go¨re hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılması ve sermaye artırımı sonucunda ihrac¸ edilecek B grubu payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satıs¸ yo¨ntemi ile Nurol Holding A.S¸.'ye (Nurol Holding) satılması amacıyla du¨zenlenecek ihrac¸ belgesinin onaylanması talebinin olumlu kars¸ılanmasına,b) Sermaye artırımı sonucunda ihrac¸ edilecek 1 TL nominal degˆere denk payın satıs¸ fiyatının bu as¸amada belirlenemedigˆi dikkate alınarak, tahsisli sermaye artırımına konu payların satıs¸ fiyatının, nominal degˆerden ve baz fiyattan as¸agˆı olmamak u¨zere, TSP Prosedu¨ru¨ c¸erc¸evesinde kesinles¸tirilmesi ve kesinles¸mis¸ nominal ihrac¸ tutarının yer aldıgˆı yo¨netim kurulu kararı ile bu kapsamda hazırlanmıs¸ ihrac¸ belgesinin Kurulumuza iletilmesini mu¨teakip ihrac¸ belgesinin onaylanarak S¸irket'e teslim edilmesine,c) Sermaye artırımı nedeniyle ihrac¸ edilecek payları tahsisli olarak satın alacak olan Nurol Holding'in so¨z konusu payları elde etme tarihinden itibaren 6 ay su¨reyle Borsa'da satmayacagˆına, ikinci altı aylık su¨rede ise TSP Prosedu¨ru¨ c¸erc¸evesinde belirlenecek satıs¸ fiyatından daha as¸agˆı bir fiyattan Borsa'da satmayacagˆına ve bu payları satıs¸ fiyatının altında Borsa'da satılması sonucunu dogˆuracak s¸ekilde herhangi bir is¸leme tabi tutmayacagˆına ilis¸kin taahhu¨tnamesi hakkında gerekli is¸lemlerin yapılmasını teminen Merkezi Kayıt Kurulus¸u A.S¸.'ye bilgi verilmesinekarar verildiği ifade edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822935BIST