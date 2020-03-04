***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/02/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28/02/2020 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimizin 400.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 205.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 360.000.000-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30/12/2015 tarih ve 04.PRO.03 kodlu Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü ("TSP Prosedürü") çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılması, artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Nurol Holding A.Ş.'ye ("Nurol Holding") Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılması ve bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması talebini değerlendiren Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), diğer hususların yanı sıra, TSP Prosedürü çerçevesinde sermaye artırımına konu bir adet payın satış fiyatının hesaplanabilmesi için Şirketimiz tarafından Borsa'ya başvuruda bulunulmasının ardından, kesinleştirilmiş nominal ihraç tutarının yer aldığı, sermaye artırımına ilişkin olarak alınacak yeni bir yönetim kurulu kararının noter onaylı örneği ile bu kapsamda hazırlanmış ihraç belgesinin SPK'ya iletilmesini müteakip ihraç belgesinin onaylanarak Şirketimize teslim edilmesine karar vermiştir.SPK'nın söz konusu kararı çerçevesinde, 04.03.2020 tarihi itibariyle TSP Prosedürü çerçevesinde Borsa'ya başvurulmuş olup, baz fiyat çerçevesinde satış fiyatının kesinleştirilmesinin ardından ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK'ya başvurulacaktır. 1,00 TL nominal değerli payın baz fiyat çerçevesinde belirlenecek satış fiyatı ve Nurol Holding'e yapılacak satışın hangi tarihte gerçekleştirilmesinin talep edileceği bilahare kamuoyuna duyurulacaktır. TSP Prosedürü çerçevesinde satış işleminin başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824133BIST