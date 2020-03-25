***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKüresel boyutta yaşanan Koronavirüs (COVID-19) salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde Şirketimiz nezdinde bir takım tedbirler alınmış olup, alınan tedbirlerin bir kısmı şu şekildedir· Merkez ve proje ofislerimizin tamamında, salgının önlenmesine dönük tüm hijyenik tedbirler titizlikle uygulanmaktadır.· Çalışanlarımızın bir bölümünün uzaktan erişim ile işlerini yürütmesine dönük alınan tedbirler uygulanmakta olup operasyonların aksatılmadan yürütülebilmesi için, yeterli sayıda personelin dönüşümlü olarak işe gelmelerine karar verilmiştir.Şirketimiz alınan söz konusu tedbirler çerçevesinde olağan faaliyetlerine herhangi bir kesinti yaşanmadan devam etmekte olup, salgının gelişim senaryoları çerçevesinde yakın ve orta vadeye ilişkin tüm planlamalar yapılmakta, gerekli tedbirler alınmaya devam edilmektedir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831896BIST