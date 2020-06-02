***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2020 18:13
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'imizin, 2020/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III N48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul değerleme kuruluşunun seçimi" başlıklı 35'inci maddesi uyarınca portföyümüzde bulunan ve aynı Tebliğ'in 34'üncü maddesi uyarınca değerleme yaptırılması gereken Nurol Park Projesi Konut Blokları (A,B,C,D,F,G,ve H Blok), Nurol Park Projesi Ticari Üniteler (E Blok), Nurol Park Projesi Ofis Bloğu (J Blok), Nurol Park Projesi K Blok, Nurol Life Projesi, Nurol Tower Projesi ve Nurol Plaza Projesi için Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş'den. Nurol Residence Projesi, Karum İş ve Alışveriş Merkezi ve OASİS Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi için Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.' den, ayrıca 2020 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve/veya Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848608
BIST
18:05108.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 831,08
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
18:056,7033
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -0,1067
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,6949
18:057,4959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0727
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,4820
18:05371,67
En Yüksek
|Değişim
|: -2,43%
|| -9,26
|Açılış
|: 371,67
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
371,51
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.903.145
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|218.205
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|2.152.611
|% 9,99
|
|MRSHL
|76,50
|24.489.381
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|826.402
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|73.833.413
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.487.653
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.793.327
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,19
|41.747.461
|% -7,77
|
|YAPRK
|9,05
|4.022.909
|% -5,43
|
|ASELS
|32,62
|1.541.029.788
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|GARAN
|8,06
|1.069.369.397
|% 0,75
|
|THYAO
|12,61
|758.224.458
|% -1,18
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|YKBNK
|2,42
|411.456.770
|% 1,68
|
|MNDRS
|2,40
|406.254.810
|% 2,56
|
|IHLGM
|1,30
|212.261.059
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3862
|8,4283
|% -1,09
|
|Frank
|6,9425
|6,9844
|% -1,62
|
|Riyal
|1,7808
|1,7897
|% -1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-13,49
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-9,26
|
|Cumhuriyet
|2.409
|2.449
|-60,20
|
|Tam
|2.480
|2.512
|-69,50
|
|Yarım
|1.210
|1.230
|-34,10
|
|Çeyrek
|605
|615
|-15,10
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,98
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|-0,15
|
|B. Petrol
|39,30
|39,30
|0,98
|