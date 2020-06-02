Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.06.2020 18:13
GÜNCEL HABERLER



***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirket'imizin, 2020/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III N48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul değerleme kuruluşunun seçimi" başlıklı 35'inci maddesi uyarınca portföyümüzde bulunan ve aynı Tebliğ'in 34'üncü maddesi uyarınca değerleme yaptırılması gereken Nurol Park Projesi Konut Blokları (A,B,C,D,F,G,ve H Blok), Nurol Park Projesi Ticari Üniteler (E Blok), Nurol Park Projesi Ofis Bloğu (J Blok), Nurol Park Projesi K Blok, Nurol Life Projesi, Nurol Tower Projesi ve Nurol Plaza Projesi için Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş'den. Nurol Residence Projesi, Karum İş ve Alışveriş Merkezi  ve OASİS Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi için Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.' den, ayrıca 2020 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve/veya Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.  
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848608


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05108.097
Değişim :  0,77% |  831,08
Açılış :  107.788  
Önceki Kapanış :  107.266  
En Yüksek
108.484 En Düşük
107.099
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 80,30 32.903.145 % 10,00  
EMNIS 4,07 218.205 % 10,00  
FRIGO 16,30 2.152.611 % 9,99  
MRSHL 76,50 24.489.381 % 9,99  
YONGA 27,36 826.402 % 9,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3862 8,4283 % -1,09  
Frank 6,9425 6,9844 % -1,62  
Riyal 1,7808 1,7897 % -1,52  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.726 1.726 -13,49  
Altın Gr. 372 372 -9,26  
Cumhuriyet 2.409 2.449 -60,20  
Tam 2.480 2.512 -69,50  
Yarım 1.210 1.230 -34,10  
Çeyrek 605 615 -15,10  
Gümüş.Ons 17,93 17,98 -0,34  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 -0,15  
B. Petrol 39,30 39,30 0,98  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru