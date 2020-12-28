***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2020 18:04
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 14/12/2020 tarihli kararı ile gerçekleştirilmesine karar verilen tahsisli sermaye artırımı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına tabi olmak üzere sermaye artırımına iştirak edecek olan Nurol Holding A.Ş. ("Nurol Holding") tarafından 28/12/2020 tarihinde Şirketimiz hesaplarına sermaye avansı olarak 190.000.000-TL gönderilmiş olup, bu tutar ile Şirketimizin Nurol Holding'e olan, Şirketimize yapmış olduğu nakit ödemelerden kaynaklanan muaccel borçları, bu borçlar için hesaplanmış faiz tutarları ve banka kredi faizlerinin ödemeleri gerçekleştirilecektir.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895239
BIST
18:051.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
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|Açılış
|: 1.432
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463,21
En Düşük
447,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKURU
|229,90
|2.324.059
|% 10,00
|
|OTKAR
|306,90
|627.560.998
|% 10,00
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,86
|2.448.447
|% 10,00
|
|JANTS
|317,90
|236.723.743
|% 10,00
|
|CASA
|90,00
|1.201.815
|% -10,00
|
|BRYAT
|502,50
|455.417.222
|% -9,99
|
|EMKEL
|5,95
|23.433.552
|% -9,98
|
|OLMIP
|11,72
|11.452.575
|% -9,85
|
|DARDL
|31,16
|4.179.639
|% -8,35
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|KOZAL
|95,20
|1.540.589.592
|% 0,53
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.495
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|BRSAN
|27,94
|732.904.267
|% -7,79
|
|SKBNK
|1,57
|729.548.045
|% 3,97
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.495
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|TEKTU
|2,10
|287.409.879
|% 6,60
|
|ODAS
|3,83
|535.725.041
|% -1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4109
|7,4111
|% -2,31
|
|Euro
|9,0528
|9,0649
|% -1,92
|
|Sterlin
|9,9949
|10,0450
|% -2,47
|
|Frank
|8,3249
|8,3750
|% -1,85
|
|Riyal
|1,9720
|1,9819
|% -2,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|15,73
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-6,26
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,64
|26,67
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,07
|
|B. Petrol
|51,41
|51,41
|0,07
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