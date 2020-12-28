***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 14/12/2020 tarihli kararı ile gerçekleştirilmesine karar verilen tahsisli sermaye artırımı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına tabi olmak üzere sermaye artırımına iştirak edecek olan Nurol Holding A.Ş. ("Nurol Holding") tarafından 28/12/2020 tarihinde Şirketimiz hesaplarına sermaye avansı olarak 190.000.000-TL gönderilmiş olup, bu tutar ile Şirketimizin Nurol Holding'e olan, Şirketimize yapmış olduğu nakit ödemelerden kaynaklanan muaccel borçları, bu borçlar için hesaplanmış faiz tutarları ve banka kredi faizlerinin ödemeleri gerçekleştirilecektir.Kamuoyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895239BIST