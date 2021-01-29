***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2021 15:26
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'imizin, 2021/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III N48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul değerleme kuruluşunun seçimi" başlıklı 35'inci maddesi uyarınca portföyümüzde bulunan ve aynı Tebliğ'in 34'üncü maddesi uyarınca değerleme yaptırılması gereken Nurol Park Projesi Konut Blokları (A,B,C,D,F,G,ve H Blok), Nurol Park Projesi Ticari Üniteler (E Blok), Nurol Park Projesi K Blok, Nurol Life Projesi, Nurol Tower Projesi, OASİS Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi ve Nurol Plaza Projesi için Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den. Nurol Residence Projesi ve Karum İş ve Alışveriş Merkezi için Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.' den, ayrıca 2021 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve/veya Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906100
BIST
16:431.482
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -16,11
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
16:437,2886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0456
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
16:438,8573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0466
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
16:43438,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,25
|Açılış
|: 438,68
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler16:43
|PKENT
|1.524,60
|21.918.057
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|617.613
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.893.580
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|LIDFA
|3,86
|40.075.188
|% 9,97
|
|KAPLM
|36,28
|7.828.391
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BURVA
|44,88
|21.977.775
|% -8,41
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|28,78
|201.960.897
|% -7,82
|
|GUBRF
|73,70
|2.128.433.152
|% 6,66
|
|GARAN
|9,32
|1.730.026.048
|% -0,75
|
|KOZAL
|116,50
|1.216.265.146
|% -0,77
|
|DOHOL
|3,88
|1.159.778.787
|% 4,30
|
|KARSN
|5,27
|1.144.756.540
|% 5,61
|
|EKGYO
|2,33
|983.110.117
|% -1,69
|
|DOHOL
|3,88
|1.159.778.787
|% 4,30
|
|KARSN
|5,27
|1.144.756.540
|% 5,61
|
|TSKB
|1,83
|350.813.871
|% 1,10
|
|GARAN
|9,32
|1.730.026.048
|% -0,75
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2860
|7,2886
|% -0,62
|
|Euro
|8,8532
|8,8573
|% -0,52
|
|Sterlin
|9,9932
|10,0433
|% -0,49
|
|Frank
|8,1811
|8,2304
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9387
|1,9484
|% -0,56
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,25
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.944
|-20,00
|
|Tam
|2.884
|2.959
|-22,68
|
|Yarım
|1.394
|1.431
|-10,97
|
|Çeyrek
|699
|716
|-5,48
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
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16:53XU100
Endeks 1, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 05 altında . İşlem hacmi 23, 092.00 milyon TL de
-
16:52PARSN
Yüzde -7.88 oranında düşüşle 28.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 855, 271 adet işlem
-
16:49BURVA
Yüzde -8.37 oranında düşüşle 44.90 lira fiyatla işlem gören hissede 469, 684 adet işlem
-
16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, EREGL, MGROS
-
16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 67 kaybederek (% -1.26 ) 1, 306