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***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.01.2021 15:26



***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirket'imizin, 2021/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III N48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul değerleme kuruluşunun seçimi" başlıklı 35'inci maddesi uyarınca portföyümüzde bulunan ve aynı Tebliğ'in 34'üncü maddesi uyarınca değerleme yaptırılması gereken Nurol Park Projesi Konut Blokları (A,B,C,D,F,G,ve H Blok), Nurol Park Projesi Ticari Üniteler (E Blok), Nurol Park Projesi K Blok, Nurol Life Projesi, Nurol Tower Projesi, OASİS Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi ve Nurol Plaza Projesi için Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den.  Nurol Residence Projesi ve Karum İş ve Alışveriş Merkezi için Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.' den, ayrıca 2021 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve/veya Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.  
  
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906100


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