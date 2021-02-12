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***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.02.2021 11:31



***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 Şirketimizce yapılan 14/12/2020 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketimizin 400.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 295.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 190.000.000-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30/12/2015 tarih ve 04.PRO.03 kodlu Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına, artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Nurol Holding A.Ş.'ye ("Nurol Holding") Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurulmasına karar verildiği kamuoyuna duyurulmuştur.
 
SPK'nın 11/02/2021 tarih ve 2021/7 sayılı Haftalık Bülteninde,
 
"a) Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 295.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak toplam satış tutarı 190.000.000 TL olacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin(Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (TSP Prosedürü) çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılması ve sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek B grubu payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Nurol Holding A.Ş.'ye (Nurol Holding) satılması amacıyla düzenlenecek ihraç  belgesinin  onaylanması  talebinin,  tahsisli  sermaye  artırımının  TSP  Prosedürü çerçevesinde tespit edilen baz fiyata %10 oranında iskonto uygulanması suretiyle bulunan (nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay fiyatından az olmamak üzere belirlenecek satış fiyatı üzerinden yapılması ve pay satış fiyatı üzerinden hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılması suretiyle, olumlu karşılanmasına,
b)Nurol Holding tarafından satın alınan payların aynı fiyattan Kurulumuz Karar tarihi itibarıyla Şirket paylarına sahip olan yatırımcılara talep etmeleri halinde kendi payları oranında satılması zorunluluğu getirilmesine ve Nurol Holding tarafından konuya ilişkin bir duyurunun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanması ve duyuruda Nurol Holding tarafından belirlenen iki iş günü süreyle yatırımcıların Nurol Holding'ten talepte bulunabileceklerinin belirtilmesi gerektiği hususunun Şirket'e ve Nurol Holding'e bildirilmesine,
c)Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payları tahsisli olarak satın alacak olan Nurol Holding'in söz konusu payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde hesabına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa'da satmasının kısıtlanmasına ve benzer şekilde sermaye artırım işlemi sonrasında Nurol Holding tarafından satılan payları satın alacak yatırımcıların da bu işleme konu olan payları bu bentte belirtilen tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa'da satmasının kısıtlanmasına ve bu amaçla gerekli işlemlerin tesis edilmesi için MKK'ya bilgi verilmesine" karar verildiği ifade edilmiştir.
 
Kamuoyunun bilgisine arz olunur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909289


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