***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2021 15:56
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyündeki Nurol Life projesinde bulunan D Ofis bloğunun bir bütün olarak satışı ile ilgili olarak, bir potansiyel alıcı ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928806
BIST
17:061.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,72
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
17:068,0716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0643
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
17:069,6868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0806
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
17:06460,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 6,55
|Açılış
|: 460,84
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler17:06
|VERTU
|27,36
|49.336.577
|% 9,97
|
|QUAGR
|29,12
|191.764.919
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.414.261
|% 9,79
|
|RYSAS
|3,28
|10.934.937
|% -48,18
|
|SAMAT
|5,22
|111.711.943
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|11.010.605
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.052.951
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,28
|1.523.904.926
|% -0,41
|
|EREGL
|18,13
|1.201.505.131
|% 0,55
|
|ODAS
|3,37
|691.898.270
|% -8,42
|
|PETKM
|6,35
|513.518.554
|% -0,94
|
|FROTO
|182,20
|474.854.722
|% 2,47
|
|GARAN
|7,28
|1.523.904.926
|% -0,41
|
|ODAS
|3,37
|691.898.270
|% -8,42
|
|YKBNK
|2,15
|402.070.397
|% -2,71
|
|EKGYO
|1,87
|327.941.701
|% 1,63
|
|TSKB
|1,29
|145.023.754
|% -3,73
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0663
|8,0716
|% 0,80
|
|Euro
|9,6755
|9,6868
|% 0,84
|
|Sterlin
|11,1084
|11,1641
|% 0,93
|
|Frank
|8,7463
|8,7989
|% 1,10
|
|Riyal
|2,1467
|2,1575
|% 0,81
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|14,16
|
|Altın Gr.
|461
|461
|6,30
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,09
|
|B. Petrol
|66,72
|66,72
|-0,22
|