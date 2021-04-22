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***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.04.2021 13:45



***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz 2021 / 11 ve 12 numaralı Yönetim Kurulu kararıyla,
Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev taksiminin yeniden yapılarak Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. M.Oğuz ÇARMIKLI ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğine Sn. S.Ceyda ÇARMIKLI KILIÇASLAN seçilmiştir.
Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin ("Şirket) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371. Maddeleri uyarınca düzenlenen Sınırlı Yönetim ve Temsil İlzama Ait 3 Nolu İç Yönergenin iptal edilmesine ve 4 Nolu İç Yönergesinin kabul edilmesine, kararın Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil ve ticaret sicili gazetesinde ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiş olup işbu Yönetim Kurulu kararı ve Yönetim Kurulunda kabul edilen 4 nolu iç yönerge 19.04.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde Tescil olunmuş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 10315 numaralı sayısında 22.04.2021 tarihinde ilan olmuştur.  Saygılarmızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930512


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