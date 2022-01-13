***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2022 14:28
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40/3/ç maddesi uyarınca, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında 2021 yılı içerisinde, Şirketimiz portföyünde yeralan taşınmazlara ilişkin olarak, satışların devam ettiği Nurol Tower, Nurol Park ve Nurol Life Projelerinde ön satışlar dahil toplamda 334 milyon TL tutarında (KDV hariç) satışı gerçekleşmiştir.
Yine Şirketimiz portföyünde yeralan taşınmazlara ilişkin olarak yıllık kira bedeli toplamı KDV hariç yaklaşık 6.1 milyon TL olan kira sözleşmesi imzalanmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993435
BIST
14:402.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 15,20
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
14:4013,6019
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 0,3784
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
14:4015,6170
En Yüksek
|Değişim
|: 3,04%
|| 0,4608
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
14:40796,59
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 19,62
|Açılış
|: 796,59
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler14:39
|TETMT
|367,40
|10.774.486
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|DENGE
|1,46
|2.066.541
|% 9,77
|
|PKENT
|8.099,00
|12.412.307
|% 9,67
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,28
|4.166.663.842
|% 1,76
|
|THYAO
|28,66
|3.529.632.080
|% 6,62
|
|GARAN
|11,91
|1.462.230.033
|% 0,51
|
|EREGL
|31,78
|1.439.972.032
|% 0,63
|
|SISE
|15,29
|1.422.672.680
|% 0,66
|
|KRDMD
|13,28
|4.166.663.842
|% 1,76
|
|YKBNK
|3,85
|929.055.239
|% -0,77
|
|PETKM
|9,74
|1.230.272.787
|% 1,99
|
|THYAO
|28,66
|3.529.632.080
|% 6,62
|
|GARAN
|11,91
|1.462.230.033
|% 0,51
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5913
|13,5994
|% 2,84
|
|Euro
|15,5960
|15,6243
|% 3,09
|
|Sterlin
|18,6182
|18,7116
|% 2,99
|
|Frank
|14,8381
|14,9275
|% 2,94
|
|Riyal
|3,6100
|3,6281
|% 2,76
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-3,90
|
|Altın Gr.
|796
|796
|19,10
|
|Cumhuriyet
|5.286
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,63
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-38,03
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-19,02
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,13
|0,26
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|0,02
|