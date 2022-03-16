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***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.03.2022 15:56
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 25/02/2022 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimizin 400.000.000,00-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 310.200.000,00-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 170.000.000-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin ("Borsa") 30/12/2015 tarih ve 04.PRO.03 kodlu Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü ("TAS Prosedürü") çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılması, artırılan sermaye tutarını temsil edecek B grubu payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Nurol Holding A.Ş.'ye ("Nurol Holding") Borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılması ve bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması taleplerini değerlendiren Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), diğer hususların yanı sıra, tahsisli sermaye artırımına konu payların satış fiyatının, TAS Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan aşağı olmamak kaydıyla, grup şirketleri tarafından 02-29/12/2021 döneminde gerçekleştirilen pay satışlarının ağırlıklı ortalama fiyatı olan 6,76 TL olarak belirlenmesi şartıyla olumlu karşılanmasına, söz konusu fiyata göre belirlenen nominal ihraç tutarının yer aldığı yönetim kurulu kararı ile bu kapsamda hazırlanmış ihraç belgesinin SPK'ya iletilmesine ve varsa ek yasal ücretlerin tahsil edilmesini müteakip ihraç belgesinin onaylanarak Şirketimize teslim edilmesine karar vermiştir.
SPK'nın söz konusu kararı çerçevesinde, Şirketimizin 16/03/2022 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında  
1) Sermaye artırımına konu payların satış fiyatının 6,76-TL olarak belirlenmesine, 
2) Şirketimizin 400.000.000,00-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1,00-TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 310.200.000,00-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış tutarı 170.000.480,00-TL olacak şekilde, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere  25.148.000,00 -TL artırılarak 335.348.000,00-TL'ye çıkarılmasına,
3) İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek B grubu payların imtiyazsız ve borsada işlem görebilir nitelikte olmasına,
4) Tahsisli olarak artırılacak 25.148.000,00-TL nominal değerdeki payların, tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Nurol Holding'e Borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılmasına,
5) Bu amaçla yeniden düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için SPK'ya başvurulmasına, karar verilmiştir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010832


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