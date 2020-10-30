***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.10.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarAna hissedarımız Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından pay satışına ilişkin olarak SPK'ya yapılmış başvuru sonucuna ilişkin yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla,Şirketimizce 16/10/2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, Pay tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında, Şirketimizin elinde bulunan Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. B grubu paylarından, sermayenin %10,17'sine tekabül eden 30.000.000 adede kadar olan kısmının satışının yapılmasına ilişkin olarak, pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle 16/10/2020 tarihi itibari ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuru yapıldığı bilgisi kamuya açıklanmıştır.SPK'nın Şirketimize iletilen 30/10/2020 tarih ve E-12233903-340.10-11032 sayılı yazısında, Kurulun 28/10/2020 tarih ve 67/1341 sayılı toplantısında talebimizin olumlu karşılanmasına karar verildiği bildirilmiş olup, Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylı nüshası yazı ekinde tarafımıza iletilmiştir.SPK tarafından onaylanmış Pay Satış Bilgi Formu ekte kamuoyuna duyurulmakta olup, SPK mevzuatı uyarınca Pay Satış Bilgi Formu kapsamında gerçekleştirilecek ilk satış işlemine, formun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edildiği tarihi izleyen, en erken üçüncü iş günü başlanabilecektir.Sayın pay sahiplerinin bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Erol BUYURGANGenel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885216BIST