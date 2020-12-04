***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









darımız Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından pay satışına ilişkin olarak SPK'ya yapılmış başvuru sonucuna ilişkin yapılan açıklama ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891410BIST