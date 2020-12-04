***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
04.12.2020 13:41
darımız Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından pay satışına ilişkin olarak SPK'ya yapılmış başvuru sonucuna ilişkin yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891410
BIST
15:081.329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,68
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
15:087,7935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0217
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
15:089,4894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0425
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
15:08461,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,24
|Açılış
|: 461,55
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,00
BIST En Aktif Hisseler15:08
|SNPAM
|17,38
|4.784.187
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|602.608.440
|% 9,99
|
|ERBOS
|35,56
|35.021.746
|% 9,96
|
|BEYAZ
|10,98
|11.448.121
|% 9,91
|
|IDGYO
|7,02
|6.361.880
|% 9,86
|
|UFUK
|14,66
|936.953
|% -9,95
|
|SAFKR
|15,02
|11.357.829
|% -9,95
|
|SODSN
|23,36
|287.286
|% -9,74
|
|TKNSA
|14,80
|778.394.114
|% -8,25
|
|EUKYO
|4,43
|8.439.549
|% -7,90
|
|PETKM
|4,45
|2.039.605.112
|% 4,46
|
|TSKB
|1,94
|1.434.037.156
|% -5,83
|
|DOHOL
|2,83
|1.344.881.271
|% 6,79
|
|SELEC
|15,70
|1.027.910.800
|% -5,82
|
|GARAN
|9,13
|813.460.901
|% -0,76
|
|TSKB
|1,94
|1.434.037.156
|% -5,83
|
|DOHOL
|2,83
|1.344.881.271
|% 6,79
|
|PETKM
|4,45
|2.039.605.112
|% 4,46
|
|EKGYO
|2,16
|414.476.492
|% -0,46
|
|IHLAS
|1,22
|187.059.239
|% -0,81
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7889
|7,7935
|% 0,28
|
|Euro
|9,4830
|9,4894
|% 0,45
|
|Sterlin
|10,4693
|10,5218
|% 0,43
|
|Frank
|8,7250
|8,7776
|% 0,43
|
|Riyal
|2,0712
|2,0816
|% 0,25
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-0,75
|
|Altın Gr.
|461
|461
|1,02
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.108
|-2,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|-0,30
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|-0,14
|
|Çeyrek
|739
|756
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,04
|
|B. Petrol
|49,30
|49,30
|0,59
|
Seans Raporu
15:08
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15:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 38 kaybederek (% -0.28 ) 1, 196
-
15:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SASA, UMPAS, BEYAZ, IDGYO, ERBOS, KRVGD, SNPAM
-
15:23
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SAFKR, UFUK
-
15:23
UMPAS, BERA, BANVT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:23
UFUK, KLMSN, TSKB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında