***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Değişikliği Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.03.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Mevcut Sermaye (TL) 205.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 295.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENGYO00018 10.404.000B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9 194.596.000 90.000.000 46,24966 B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 205.000.000 90.000.000,000 43,90243Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi NUROL HOLDİNG A.Ş.Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 10.03.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin tahsisli sermaye artırım süreci tamamlanmış olup, ihraç edilen 90.000.000-TL nominal değerdeki paylar, 4,00-TL birim fiyat üzerinden, toplam satış hasılatı 360.000.000-TL olacak şekilde tahsisli satış yöntemi ile 17/03/2020 tarihinde Borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile Nurol Holding A.Ş.'ne satılmış olup, bedeli 31/12/2019 tarihli özel durum açıklaması ile Şirketimize gönderildiği kamuya ilan edilen sermaye avansından mahsup edilmiştir.Şirketimiz Yönetim Kurulu 19/03/2020 tarih ve 2020/5 sayılı kararında, sermaye artırımı işlemleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın ilgili tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tamamlandığından, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine ilişkin tadil metninin onaylanması için SPK'ya başvurulmasına ve SPK'nın uygun görüşünün alınmasını müteakip sermaye artırım işleminin genel kurul kararı aranmaksızın 10 gün içinde İstanbul Ticaret Odası nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nezdinde ilan edilmesine karar vermiştir. Yönetim Kurulunun söz konusu kararı çerçevesinde gerekli süreçler başlatılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830718BIST