GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.03.2020 14:59
GÜNCEL HABERLER



***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Değişikliği Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.03.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 205.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 295.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENGYO00018 10.404.000
B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9 194.596.000 90.000.000 46,24966 B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 205.000.000 90.000.000,000 43,90243

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi NUROL HOLDİNG A.Ş.

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 10.03.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin tahsisli sermaye artırım süreci tamamlanmış olup, ihraç edilen 90.000.000-TL nominal değerdeki paylar, 4,00-TL birim fiyat üzerinden, toplam satış hasılatı 360.000.000-TL olacak şekilde tahsisli satış yöntemi ile 17/03/2020 tarihinde Borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile Nurol Holding A.Ş.'ne satılmış olup, bedeli 31/12/2019 tarihli özel durum açıklaması ile Şirketimize gönderildiği kamuya ilan edilen sermaye avansından mahsup edilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu 19/03/2020 tarih ve 2020/5 sayılı kararında, sermaye artırımı işlemleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın ilgili tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tamamlandığından, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine ilişkin tadil metninin onaylanması için SPK'ya başvurulmasına ve SPK'nın uygun görüşünün alınmasını müteakip sermaye artırım işleminin genel kurul kararı aranmaksızın 10 gün içinde İstanbul Ticaret Odası nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nezdinde ilan edilmesine karar vermiştir. Yönetim Kurulunun söz konusu kararı çerçevesinde gerekli süreçler başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830718


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0585.195
Değişim :  -0,45% |  -381,22
Açılış :  84.940  
Önceki Kapanış :  85.577  
En Yüksek
86.879 En Düşük
84.072
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 35,20 525.321 % 10,00  
ISGSY 3,08 38.561.503 % 10,00  
ISBTR 31.780,30 1.041.684 % 10,00  
ISFIN 2,86 211.267.318 % 10,00  
TUKAS 8,80 524.452 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6377 7,6760 % 1,65  
Frank 6,6638 6,7040 % -0,04  
Riyal 1,7337 1,7424 % 0,78  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.475 1.475 -11,52  
Altın Gr. 311 311 0,94  
Cumhuriyet 2.072 2.104 -13,00  
Tam 2.055 2.107 -23,75  
Yarım 993 1.019 -11,49  
Çeyrek 498 510 -5,75  
Gümüş.Ons 11,98 12,01 0,02  
Gümüş Gr. 2,51 2,52 0,02  
B. Petrol 25,98 25,98 1,10  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru